FCSB stă acum într-un singur vârf autentic de careu și acela accidentat: Daniel Bîrligea. Drama e că, dacă n-ar fi fost o decizie neinspirată a lui Gigi Becali, echipa ar fi putut să aibă și acum un atacant care dădea randament.

Andrea Compagno (30 de ani) a fost nevoit să părăsească FCSB, în februarie 2024, dintr-un singur motiv: lui Becali i s-a pus pata pe el! În acel moment, italianul avea niște cifre foarte bune: 55 de meciuri la FCSB, 20 de goluri. Dar pentru că Andrea a căzut în dizgrația patronului, el a fost vândut în China, în schimbul unei sume ridicole: 120,000 de euro! Atenție: Compagno fusese adus, la FCSB, de la Craiova lui Mititelu, pentru 1,5 milioane de euro!

Andrea Compagno s-a „rupt“ în meciul care l-a făcut campion în K-League

Dovadă că Andrea Compagno e un vârf de calitate e bilanțul său de după plecarea de la FCSB. În China, la Tianjin Jinmen Tiger, el a adunat 29 de meciuri și 19 goluri. Apoi, în Coreea de Sud, la Jeonbuk, italianul a contribuit la eventul din sezonul trecut: 18 goluri în 33 de partide.

Din păcate pentru Compagno, el s-a accidentat grav - ruptura ligamentului încrucișat! – pe 18 octombrie 2025, în meciul care l-a făcut campion, în K-League: Jeonbuk – Suwon (2-0). Iar problemele atacantului sunt departe de a fi încheiate!

Între timp, Compagno a ratat 15 meciuri oficiale ale echipei sale. Și, având în vedere că mai are de stat pe tușă – ar reveni în iunie – Jeonbuk l-a scos de pe lista jucătorilor pentru prima parte a sezonului.

Chiar și așa, sud-coreenii i-au urat „La mulți ani“ lui Compagno, acum trei zile, când italianul a împlinit 30 de ani.