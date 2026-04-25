FOTO Aniversare de coșmar pentru golgheterul de care Becali și-a bătut joc: „Nu-și revine!“

Amir Kiarash
Dacă s-ar face un clasament al deciziilor proaste luate de Gigi Becali, în mod cert, îndepărtarea lui Compagno de la FCSB ar ocupa un loc fruntaș în această ierarhie.

Andrea CompagnoJeonbuk HyundaiJeonbukGigi BecaliFCSB
FCSB stă acum într-un singur vârf autentic de careu și acela accidentat: Daniel Bîrligea. Drama e că, dacă n-ar fi fost o decizie neinspirată a lui Gigi Becali, echipa ar fi putut să aibă și acum un atacant care dădea randament.

Andrea Compagno (30 de ani) a fost nevoit să părăsească FCSB, în februarie 2024, dintr-un singur motiv: lui Becali i s-a pus pata pe el! În acel moment, italianul avea niște cifre foarte bune: 55 de meciuri la FCSB, 20 de goluri. Dar pentru că Andrea a căzut în dizgrația patronului, el a fost vândut în China, în schimbul unei sume ridicole: 120,000 de euro! Atenție: Compagno fusese adus, la FCSB, de la Craiova lui Mititelu, pentru 1,5 milioane de euro!

Andrea Compagno s-a „rupt“ în meciul care l-a făcut campion în K-League

Dovadă că Andrea Compagno e un vârf de calitate e bilanțul său de după plecarea de la FCSB. În China, la Tianjin Jinmen Tiger, el a adunat 29 de meciuri și 19 goluri. Apoi, în Coreea de Sud, la Jeonbuk, italianul a contribuit la eventul din sezonul trecut: 18 goluri în 33 de partide.

Din păcate pentru Compagno, el s-a accidentat grav - ruptura ligamentului încrucișat! – pe 18 octombrie 2025, în meciul care l-a făcut campion, în K-League: Jeonbuk – Suwon (2-0). Iar problemele atacantului sunt departe de a fi încheiate!

Între timp, Compagno a ratat 15 meciuri oficiale ale echipei sale. Și, având în vedere că mai are de stat pe tușă – ar reveni în iunie – Jeonbuk l-a scos de pe lista jucătorilor pentru prima parte a sezonului.

Chiar și așa, sud-coreenii i-au urat „La mulți ani“ lui Compagno, acum trei zile, când italianul a împlinit 30 de ani.

Presa din Coreea de Sud: „Jeonbuk suferă fără Compagno“

Problema celor de la Jeonbuk e că atacanții aduși, pentru înlocuirea lui Compagno, nu se ridică la nivelul italianului. Ceea ce se reflectă în rezultatele echipei, în noua ediție a campionatului. Aici, Jeonbuk ocupă locul 5 din 12 după 9 meciuri, fiind deja la 13 puncte de liderul FC Seoul!

Jeonbuk plătește din cauza unui atac ineficace. În ultimele trei partide, echipa a marcat două goluri. Motta și Thiago n-au arătat că merită să fie titulari. În aceste condiții, se simte absența lui Compagno, un marcator constant, în sezonul trecut. Din păcate pentru Jeonbuk, italianul nu-și revine și mai are de așteptat până să fie apt de joc“, a notat presa din Coreea de Sud.

Andrea Compagno, o vedetă și în fotbalul din Asia

De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina
Întărire nesperată pentru FCSB la baraj! Gigi Becali a făcut anunțul
Ce a spus Mihai Popescu după ce Gigi Becali a anunțat că îi va prelungi contractul la FCSB
Revoltați de situația jucătorului dat dispărut la FCSB, au primit un verdict crunt din partea lui Becali: ”Hai să zic cum s-a judecat!”
Arsenal - Newcastle 1-0, pe VOYO acum. ”Tunarii” au nevoie de un parcurs perfect pentru titlu
CFR Cluj - U Cluj se joacă ACUM: ultima șansă la titlu pentru Pancu și ai lui
Manchester City - Southampton, ACUM pe VOYO: se joacă prima semifinală a Cupei Angliei
”CRAZY”! Bayern Munchen a fost condusă cu 3-0 la pauză, apoi ”monstrul” Harry Kane și-a făcut treaba
Barcelona, la un pas de șah-mat în fața marii rivale Real Madrid!
Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”

Real Madrid, KO în lupta pentru titlu la ultima fază cu Betis! Clasamentul din La Liga

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Gigi Becali a făcut anunțul: jucătorul care va semna la finalul sezonului

Ar fi de vis pentru Gigi Becali! Mihai Pintilii a dat verdictul: „5 milioane de euro”

FCSB - Petrolul Ploiești 3-1 | „Roș-albaștrii”, victorie fără emoții la primul meci de la plecarea lui Mirel Rădoi



CFR Cluj - U Cluj se joacă ACUM: ultima șansă la titlu pentru Pancu și ai lui
”CRAZY”! Bayern Munchen a fost condusă cu 3-0 la pauză, apoi ”monstrul” Harry Kane și-a făcut treaba
Arsenal - Newcastle 1-0, pe VOYO acum. ”Tunarii” au nevoie de un parcurs perfect pentru titlu
Mihai Pintilii a răbufnit: „Tu pe ăsta chiar nu-l vezi? Nu dai 5 milioane?”
Manchester City - Southampton, ACUM pe VOYO: se joacă prima semifinală a Cupei Angliei
Andrea Compagno, foarte aproape de cel mai bun sezon din carieră! Cât valorează acum fostul atacant de la FCSB
Andrea Compagno, ex-FCSB, strălucește în China! La câte goluri a ajuns
Ce au remarcat jurnaliștii din Coreea de Sud, după ce Dan Petrescu a lăsat pe ultimul loc cea mai mare echipă din țară
Cum a reacționat MM Stoica după ce a aflat că Dan Petrescu va fi demis din Coreea de Sud
Anunțul făcut în Coreea de Sud, după ce Dan Petrescu a plecat de la Jeonbuk
Dan Petrescu, dat afară din Coreea: „Echipa e într-o situație mizerabilă!” Presa locală anunță viitoare sa destinație
stirileprotv Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

stirileprotv Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

