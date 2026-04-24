Oaspeții au deschis scorul în minutul 17 prin Vinicius Junior, însă nu au reușit ulterior să își dubleze avantajul și au pierdut două puncte pe finalul jocului.
Betis - Real Madrid 1-1
În al patrulea minut de prelungiri, Hector Bellerin a șutat cu sete și l-a învins pe Andriy Lunin. Madrilenii au cerut fault în atac la Ferland Mendy.
În urma remizei înregistrate, Real Madrid (locul 2) a adunat 74 de puncte. Betis (locul 5) a ajuns la 50 de puncte în La Liga.
Barcelona se poate desprinde la 11 puncte pe prima poziție, dacă se impune în deplasare cu Getafe astăzi, de la ora 17:15.
Echipele de start
- Real Betis (4-2-3-1): Valles - Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez - Amrabat, Fidalgo - Antony, Fornals, Ezzalzouli - Bakambu
- Rezerve: Lopez - Altimira, Avila, C. Hernandez. Deossa, Gomez, Isco, D. Llorente, Lo Celso, Riquelme, Roca, Ruibal
- Antrenor: Manuel Pellegrini
- Real Madrid (4-2-3-1): Lunin - Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, F. Mendy - Valverde, Pitarch - B. Diaz, Bellingham, Vinicius - Mbappe
- Rezerve: Jimenez - Aguado, Alaba, Asencio, Camavinga, Carreras, Carvajal, Cestero, F. Garcia, G. Garcia, Angel, Mastantuono
- Antrenor: Alvaro Arbeloa