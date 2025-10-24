Ziua de joi a adus o înfrângere pentru FCSB contra Bolognei, 1-2, și o remiză a Universității Craiova contra armenilor de la FC Noah, scor 1-1. România a coborât o poziție față de precedenta actualizare, pe 23.

România, pe locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA. Ne luptăm cu Ungaria pentru poziția 22, care duce campioana în turul 2 UCL



România a fost devansată de Ungaria. Spre deosebire de țara noastră, maghiarii mai au o singură echipă implicată în cupele europene, Ferencvaros, care joi seară a obținut o victorie mare pe terenul lui RB Salzburg, scor 3-2, în Europa League.



Ungaria are acum un coeficient de 23.625, cu 0.125 peste România. Miza locului 22 este una importantă: campioana din această țară va începe preliminariile UEFA Champions League din turul 2, nu din turul 1.

