Ziua de joi a adus o înfrângere pentru FCSB contra Bolognei, 1-2, și o remiză a Universității Craiova contra armenilor de la FC Noah, scor 1-1. România a coborât o poziție față de precedenta actualizare, pe 23.
România, pe locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA. Ne luptăm cu Ungaria pentru poziția 22, care duce campioana în turul 2 UCL
România a fost devansată de Ungaria. Spre deosebire de țara noastră, maghiarii mai au o singură echipă implicată în cupele europene, Ferencvaros, care joi seară a obținut o victorie mare pe terenul lui RB Salzburg, scor 3-2, în Europa League.
Ungaria are acum un coeficient de 23.625, cu 0.125 peste România. Miza locului 22 este una importantă: campioana din această țară va începe preliminariile UEFA Champions League din turul 2, nu din turul 1.
FCSB, cotată cu doar 18,3% șanse de clasare în top 24
După eșecul cu Bologna, de joi seară, statisticienii de la Football Meets Data oferă șanse de doar 18,3% ca FCSB să încheie în primele 24 și să își asigure calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League. O clasare în primele 8 este văzută aproape imposibilă (0,3%), iar deznodământul cel mai probabil așteptat acum este eliminarea în faza grupei (81,7%).
În sezonul trecut, locul 24 din grupa unică din Europa League, ultimul care asigură calificarea în play-off-ul pentru optimi, a avut 10 puncte și golaveraj -2. Astfel, FCSB ar trebui să obțină măcar 7 puncte din duelurile rămase cu FC Basel, Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce.
Universitatea Craiova, 34,4% pentru calificarea în play-off
De partea cealaltă, Universitatea Craiova a rămas fără victorie în Conference League. După 0-2 cu Rakow, în deplasare, Universitatea Craiova nu a reușit să învingă FC Noah, pe teren propriu (1-1).
Spre deosebire de FCSB, Craiova primește șanse ceva mai mari pentru o clasare în primele 24 - 34,4%. Totuși, și în cazul oltenilor varianta cea mai probabilă este cea a eliminării încă din faza grupei - 65,6%.
În stagiunea precedentă, locul 24 din Conference League a avut 7 puncte și golaveraj -3. Echipa lui Mirel Rădoi trebuie să vizeze astfel cel puțin 6 puncte în următoarele patru confruntări, cu Rapid Viena, Mainz, Sparta Praga și AEK Atena.