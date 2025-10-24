FOTO România, devansată de Ungaria în clasamentul coeficienților! De ce e important să obținem locul 22

România se află pe locul 23 în ierarhia coeficienților UEFA în timp real. FCSB și Universitatea Craiova au posibilitatea de a mai aduna puncte pentru țara noastră în acest sezon.

Ziua de joi a adus o înfrângere pentru FCSB contra Bolognei, 1-2, și o remiză a Universității Craiova contra armenilor de la FC Noah, scor 1-1. România a coborât o poziție față de precedenta actualizare, pe 23.

România, pe locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA. Ne luptăm cu Ungaria pentru poziția 22, care duce campioana în turul 2 UCL

România a fost devansată de Ungaria. Spre deosebire de țara noastră, maghiarii mai au o singură echipă implicată în cupele europene, Ferencvaros, care joi seară a obținut o victorie mare pe terenul lui RB Salzburg, scor 3-2, în Europa League.

Ungaria are acum un coeficient de 23.625, cu 0.125 peste România. Miza locului 22 este una importantă: campioana din această țară va începe preliminariile UEFA Champions League din turul 2, nu din turul 1.

Foto: Kassiesa

FCSB, cotată cu doar 18,3% șanse de clasare în top 24

După eșecul cu Bologna, de joi seară, statisticienii de la Football Meets Data oferă șanse de doar 18,3% ca FCSB să încheie în primele 24 și să își asigure calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League. O clasare în primele 8 este văzută aproape imposibilă (0,3%), iar deznodământul cel mai probabil așteptat acum este eliminarea în faza grupei (81,7%).

În sezonul trecut, locul 24 din grupa unică din Europa League, ultimul care asigură calificarea în play-off-ul pentru optimi, a avut 10 puncte și golaveraj -2. Astfel, FCSB ar trebui să obțină măcar 7 puncte din duelurile rămase cu FC Basel, Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce.

Universitatea Craiova, 34,4% pentru calificarea în play-off

De partea cealaltă, Universitatea Craiova a rămas fără victorie în Conference League. După 0-2 cu Rakow, în deplasare, Universitatea Craiova nu a reușit să învingă FC Noah, pe teren propriu (1-1).  

Spre deosebire de FCSB, Craiova primește șanse ceva mai mari pentru o clasare în primele 24 - 34,4%. Totuși, și în cazul oltenilor varianta cea mai probabilă este cea a eliminării încă din faza grupei - 65,6%.

În stagiunea precedentă, locul 24 din Conference League a avut 7 puncte și golaveraj -3. Echipa lui Mirel Rădoi trebuie să vizeze astfel cel puțin 6 puncte în următoarele patru confruntări, cu Rapid Viena, Mainz, Sparta Praga și AEK Atena.

FC Argeș - Dinamo, LIVE TEXT de la ora 20:30 | ”Câinii” se pot apropia de podium cu o victorie
Csikszereda - Petrolul Ploiești, LIVE TEXT de la 17:30 | Meci tare în subsolul clasamentului
Vladislav Blănuță, încă un meci catastrofal la Dinamo Kiev, umilită în Europa! ZERO pe linie
Efectul Oktoberfest? Eva Lys, înfrângere drastică în Tokyo, după ce și-a pus berile în cap, în Bavaria
Lincoln Red Imps - Lech Poznan 2-1 cu marcator decisiv de la Chindia Târgoviște! Echipa din Gibraltar bate campioana Poloniei
Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum”

FCSB - Bologna 1-2 | Înfrângere mai clară decât o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat în direct la TV: ”Știi ce îmi doresc de acum?”

Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: ”Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”



Vladislav Blănuță, încă un meci catastrofal la Dinamo Kiev, umilită în Europa! ZERO pe linie
"A înjurat Baiaram?" Rădoi, vehement la conferință "Colegii lui ce trebuiau să facă? Să mă ia la bătaie?!"
Elias Charalambous laudă un jucător de la FCSB după eșecul cu Bologna: ”Nu bun, ci foarte bun!”
Lincoln Red Imps - Lech Poznan 2-1 cu marcator decisiv de la Chindia Târgoviște! Echipa din Gibraltar bate campioana Poloniei
Efectul Oktoberfest? Eva Lys, înfrângere drastică în Tokyo, după ce și-a pus berile în cap, în Bavaria
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Ungurii și-au făcut calculele: câte medalii de AUR vor la JO 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
stirileprotv Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap

