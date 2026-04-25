Bayern Munchen, deja campioană în Bundesliga, a învins sâmbătă, în deplasare, scor 4-3, pe FSV Mainz, în etapa a 31-a, după ce Mainz a condus cu 3-0 după prima repriză!

Mainz - Bayern 3-4 după 3-0, cu Harry Kane marcator al golului victoriei

Pe MEWA Arena, gazdele au condus cu 3-0 la pauză, un scor neaşteptat într-un meci cu echipa care este deja campioană în Germania, Bayern Munchen.

Dominik Kohr a deschis scorul în minutul 15, apoi, după o jumătate de oră de joc, Paul Nebel a majorat avantajul, pentru ca Sheraldo Becker să stabilească rezultatul la pauză în al doilea minut al prelungirilor.

Bavarezii au revenit în partea secundă. Nicolas Jackson a redus din diferenţă, în minutul 53 şi Michael Olise, intrat la pauză, a apropiat-o pe Bayern la un gol, în minutul 73.

Echipa lui Vincent Kompany nu s-a mulţumit însă cu atât şi a reuşit o remontada incredibilă, notează news.ro. Alţi doi jucători intraţi în repriza secundă au marcat pentru a aduce victoria bavarezilor, cu 4-3: Jamal Musiala, în minutul 80, şi golgheterul Harry Kane, în minutul 83.