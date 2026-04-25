VIDEO ”CRAZY”! Bayern Munchen a fost condusă cu 3-0 la pauză, apoi ”monstrul” Harry Kane și-a făcut treaba

"CRAZY"! Bayern Munchen a fost condusă cu 3-0 la pauză, apoi "monstrul" Harry Kane și-a făcut treaba
Bavarezii sunt deja campioni în Bundesliga, dar câștigă în continuare meci după meci.

Bayern MunchenmainzHarry Kanejamal musialaVincent Kompany
Harry Kane, atacantul lui Bayern Munchen / Foto: Imago Images
CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Povestea lui David Podar-Știube, portarul român de la prima echipă a lui Bayern Munchen! Cum a înscris o dublă și de ce ieșea de pe teren când nu avea ce să apere

Bayern Munchen, deja campioană în Bundesliga, a învins sâmbătă, în deplasare, scor 4-3, pe FSV Mainz, în etapa a 31-a, după ce Mainz a condus cu 3-0 după prima repriză!

Mainz - Bayern 3-4 după 3-0, cu Harry Kane marcator al golului victoriei

Pe MEWA Arena, gazdele au condus cu 3-0 la pauză, un scor neaşteptat într-un meci cu echipa care este deja campioană în Germania, Bayern Munchen. 

Dominik Kohr a deschis scorul în minutul 15, apoi, după o jumătate de oră de joc, Paul Nebel a majorat avantajul, pentru ca Sheraldo Becker să stabilească rezultatul la pauză în al doilea minut al prelungirilor. 

Bavarezii au revenit în partea secundă. Nicolas Jackson a redus din diferenţă, în minutul 53 şi Michael Olise, intrat la pauză, a apropiat-o pe Bayern la un gol, în minutul 73. 

Echipa lui Vincent Kompany nu s-a mulţumit însă cu atât şi a reuşit o remontada incredibilă, notează news.ro. Alţi doi jucători intraţi în repriza secundă au marcat pentru a aduce victoria bavarezilor, cu 4-3: Jamal Musiala, în minutul 80, şi golgheterul Harry Kane, în minutul 83.

Harry Kane, golgheter în Bundesliga cu 33 de reușite din cele 113 ale lui Bayern

Bayern, care este virtual campioană, a ajuns la 82 de puncte, cu 26 de victorii şi 113 goluri marcate în campionat. 

Harry Kane este golgheter în Bundesliga, cu 33 de reușite (53 de goluri în toate competițiile în acest sezon!) - el nu mai poate fi ajuns de Denis Undav (VfB Stuttgart), care este al doilea în clasamentul marcatorilor, cu 18 reuşite.

Rezultate înregistrate sâmbătă, în etapa a 31-a din Bundesliga

Heidenheim - St Pauli 2-0

FC Koln – Bayer Leverkusen 1-2

FSV Mainz – Bayern Munchen 3-4

Augsburg – Eintracht Frankfurt 1-1

Wolfsburg – Borussia Monchengladbach 0-0

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina
De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina
ARTICOLE PE SUBIECT
Povestea lui David Podar-Știube, portarul român de la prima echipă a lui Bayern Munchen! Cum a înscris o dublă și de ce ieșea de pe teren când nu avea ce să apere
Povestea lui David Podar-Știube, portarul român de la prima echipă a lui Bayern Munchen! Cum a înscris o dublă și de ce ieșea de pe teren când nu avea ce să apere
Un portar român de 15 ani, promovat la prima echipă a lui Bayern Munchen! Ce i-a spus la antrenament marele Manuel Neuer
Un portar român de 15 ani, promovat la prima echipă a lui Bayern Munchen! Ce i-a spus la antrenament marele Manuel Neuer
Arsenal - Newcastle 1-0, pe VOYO acum. ”Tunarii” au nevoie de un parcurs perfect pentru titlu
Arsenal - Newcastle 1-0, pe VOYO acum. ”Tunarii” au nevoie de un parcurs perfect pentru titlu
CFR Cluj - U Cluj se joacă ACUM: ultima șansă la titlu pentru Pancu și ai lui
CFR Cluj - U Cluj se joacă ACUM: ultima șansă la titlu pentru Pancu și ai lui
Manchester City - Southampton, ACUM pe VOYO: se joacă prima semifinală a Cupei Angliei
Manchester City - Southampton, ACUM pe VOYO: se joacă prima semifinală a Cupei Angliei
Aniversare de coșmar pentru golgheterul de care Becali și-a bătut joc: „Nu-și revine!“
Aniversare de coșmar pentru golgheterul de care Becali și-a bătut joc: „Nu-și revine!“
Barcelona, la un pas de șah-mat în fața marii rivale Real Madrid!
Barcelona, la un pas de șah-mat în fața marii rivale Real Madrid!
vezi mai multe stiri
Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”

Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”

Real Madrid, KO în lupta pentru titlu la ultima fază cu Betis! Clasamentul din La Liga

Real Madrid, KO în lupta pentru titlu la ultima fază cu Betis! Clasamentul din La Liga

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Gigi Becali a făcut anunțul: jucătorul care va semna la finalul sezonului

Gigi Becali a făcut anunțul: jucătorul care va semna la finalul sezonului

Ar fi de vis pentru Gigi Becali! Mihai Pintilii a dat verdictul: „5 milioane de euro”

Ar fi de vis pentru Gigi Becali! Mihai Pintilii a dat verdictul: „5 milioane de euro”

FCSB - Petrolul Ploiești 3-1 | „Roș-albaștrii”, victorie fără emoții la primul meci de la plecarea lui Mirel Rădoi

FCSB - Petrolul Ploiești 3-1 | „Roș-albaștrii”, victorie fără emoții la primul meci de la plecarea lui Mirel Rădoi



Aniversare de coșmar pentru golgheterul de care Becali și-a bătut joc: „Nu-și revine!“
Aniversare de coșmar pentru golgheterul de care Becali și-a bătut joc: „Nu-și revine!“
CFR Cluj - U Cluj se joacă ACUM: ultima șansă la titlu pentru Pancu și ai lui
CFR Cluj - U Cluj se joacă ACUM: ultima șansă la titlu pentru Pancu și ai lui
Arsenal - Newcastle 1-0, pe VOYO acum. ”Tunarii” au nevoie de un parcurs perfect pentru titlu
Arsenal - Newcastle 1-0, pe VOYO acum. ”Tunarii” au nevoie de un parcurs perfect pentru titlu
Mihai Pintilii a răbufnit: „Tu pe ăsta chiar nu-l vezi? Nu dai 5 milioane?”
Mihai Pintilii a răbufnit: „Tu pe ăsta chiar nu-l vezi? Nu dai 5 milioane?”
Manchester City - Southampton, ACUM pe VOYO: se joacă prima semifinală a Cupei Angliei
Manchester City - Southampton, ACUM pe VOYO: se joacă prima semifinală a Cupei Angliei
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Ireal! O bombă de 500 de kilograme a fost găsită lângă un stadion din Bundesliga
Ireal! O bombă de 500 de kilograme a fost găsită lângă un stadion din Bundesliga
Câte goluri a marcat Harry Kane în Bayern Munchen - Mainz 8-1
Câte goluri a marcat Harry Kane în Bayern Munchen - Mainz 8-1
Numai Harry Kane să nu fii! Gluma cu Lamine Yamal care a răscolit internetul după finala EURO 2024
Numai Harry Kane să nu fii! Gluma cu Lamine Yamal care a răscolit internetul după finala EURO 2024
Bate record după record, dar nu câștigă nimic! Câte finale a pierdut Kane și cum se compară cu Higuain, Ballack, Robben
Bate record după record, dar nu câștigă nimic! Câte finale a pierdut Kane și cum se compară cu Higuain, Ballack, Robben
Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

stirileprotv Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

stirileprotv Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

stirileprotv Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

