Campioana României vine după 1-0 în deplasare cu Go Ahead Eagles și 0-2 acasă cu Young Boys Berna, în timp ce trupa din Serie A încă nu a cunoscut victoria în EL: 0-1 la Aston Villa și 1-1 pe teren propriu cu Freiburg.

Gigi Becali a dezvăluit echipa de start a lui FCSB din meciul cu Bologna!



După dezastrul cu Metaloglobus, 1-2 cu ultima clasată din Superligă, roș-albaștrii au mare nevoie de o victorie de moral, mai ales că suferă din cauza accidentărilor.

Așa cum obișnuiește de multă vreme, patronul Gigi Becali a dezvăluit echipa de start a campioanei României din meciul cu Bologna și spune că roș-albaștrii vor alinia cea mai bună variantă, chiar dacă echipa suferă în campionat și, probabil, era de așteptat ca titularii să fie menajați.

Ca de fiecare dată, Târnovanu va fi titular în poartă.

În apărare, FCSB este nevoită să improvizeze, având în vedere problemele medicale din compartimentul defensiv. Alături de Siyabonga Ngezana, în centrul apărării, se va afla Mihai Lixandru, preferat în locul lui Baba Alhassan, care va juca la închidere.

Singura necunoscută din apărare este dacă Risto Radunovic va juca, având în vedere că muntenegreanul se chinuie din cauza pubalgiei. Pe partea opusă se va afla Pantea. La închidere, lângă Alhassan, se va afla Adrian Șut.

În ofensivă, FCSB va miza pe Cisotti, Olaru și Miculescu, iar Bîrligea, vârf de atac. Becali plănuiește ca, după o repriză, Bîrligea să fie înlocuit cu Alibec, însă problemele cu suporterii îi pun bețe-n roate patronului de la FCSB, astfel că în a doua repriză ar putea apărea Thiam.

”Cu Bologna, va juca mai bună echipă, Olaru joacă, Cisotti joacă, Miculescu joacă, Șut joacă, Ngezana joacă. În apărare, stânga, dreapta, să vedem cum se simt. Nu știu dacă Radunovic joacă, eu cred că da. Ngezana cu Lixandru, fundași centrali, dar eu cred că e mai bun Lixandru decât Baba.

Baba va juca acum mijlocaș central. Nu avem alt fundaș central, o să joace Lixandru să îl vedem și pe el. Pantea în dreapta. O să joace Thiam o repriză, Bîrligea o repriză. Sau Alibec cu Bîrligea, nu știm încă sigur, să vedem dacă a înjurat”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Juri Cisotti nu s-a ferit. Ce le-a spus italienilor despre FCSB înaintea meciului cu Bologna



Înaintea meciului cu Bologna, Juri Cisotti a stat de vorbă cu Sky Sport. Italianul le-a vorbit jurnaliștilor din țara natală despre forma modestă traversată de FCSB.

"Avem rezultate mixte, în special contra echipelor mici. Ne lipsesc anumite lucruri, dar vom încerca să rezolvăm această situație cât mai rapid posibil.

Suntem un club mare în România, avem un număr mare de fani și e important să revenim acolo unde ne este locul", a spus Juri Cisotti.

Juri Cisotti se numără printre titularii anunțați de Gigi Becali pentru partida cu Bologna.

