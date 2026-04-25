Mirel Rădoi, făcut praf la primul meci în Turcia! Debut cu stângul la Gaziantep

Gaziantep s-a deplasat sâmbătă la Istanbul, pentru confruntarea de pe ”Recep Tayyip Erdogan Stadyumu” împotriva lui Eyupspor, în etapa cu numărul 31 din Superliga Turciei.

Declinul abrupt al unui campion: unde a ajuns Billel Omrani după plecarea de la FCSB

FC Botoșani - Oțelul Galați 0-1 ACUM după erori uriașe în defensiva gazdelor! Botoșani luptă pentru locul de baraj de Conference League

La capătul celor 90 de minute, echipa pregătită de Mirel Rădoi a pierdut cu 3-0. Fostul antrenor de la FCSB a folosit toți cei trei români legitimați la Gaziantep, Alex Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș.

Sorescu și Maxim au fost integraliști, în timp ce Drăguș a fost introdus pe suprafața de teren în actul secund, mai exact în minutul 64, înlocuindu-l pe Mohamed Bayo.

Eyupspor a deschis scorul în minutul 62, prin Umut Bozok. Românul Denis Radu i-a pasat decisiv. Golul doi a fost înscris la trei minute după, de Charles Yao Raux, iar Metehan Altunbas a închis tabela de marcaj la 3-0 în minutul 78

După eșecul de la Istanbul, Gaziantep a rămas pe locul 10 cu 37 de puncte. Nouă victorii, 10 remize și 12 eșecuri are până acum echipa pregătită de Mirel Rădoi în campionat.

Gaziantep poate fi întrecută de Kocaelispor, dacă echipa o va învinge în meciul de duminică pe Genclerbirligi, în etapa 31.

Florin Tănase, la Gaziantep cu Mirel Rădoi? Ce a spus decarul de la FCSB

Tănase a vorbit și despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB, fiind întrebat și dacă se mai vede lucrând în viitor cu antrenorul, poate chiar la Gaziantep.

"A fost o perioadă frumoasă petrecută alături de Mister (n.r - Mirel Rădoi). Ne pare rău, dar fiecare trebuie să ia decizii în viață. Dacă aceasta a fost decizia dânsului, trebuie să o respectăm.

(n.r - întrebat dacă i-ar plăcea să mai lucreze cu Rădoi) Da, de ce nu? Nu știu dacă mai am timp. La Gaziantep e greu. Vom vedea pe viitor, nu se știe ce îți rezervă viitorul", a mai spus Tănase.