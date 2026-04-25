Mirel Rădoi, făcut praf la primul meci în Turcia! Debut cu stângul la Gaziantep

Mirel Rădoi, făcut praf la primul meci în Turcia! Debut cu stângul la Gaziantep Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mirel Rădoi a plecat de la FCSB după cinci etape disputate în play-off și a semnat cu Gaziantep, echipă de la mijlocul clasamentului în primul eșalon al Turciei.

TAGS:
Mirel RadoiGaziantepTurcia
Din articol

Gaziantep s-a deplasat sâmbătă la Istanbul, pentru confruntarea de pe ”Recep Tayyip Erdogan Stadyumu” împotriva lui Eyupspor, în etapa cu numărul 31 din Superliga Turciei.

Mirel Rădoi, făcut praf la primul meci în Turcia! Debut cu stângul la Gaziantep

  • Radoi
×
Filip plecare radoi
Mirel Rădoi. Sursă Foto: Gaziantep Online
ÎNAPOI LA ARTICOL

La capătul celor 90 de minute, echipa pregătită de Mirel Rădoi a pierdut cu 3-0. Fostul antrenor de la FCSB a folosit toți cei trei români legitimați la Gaziantep, Alex Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș.

Sorescu și Maxim au fost integraliști, în timp ce Drăguș a fost introdus pe suprafața de teren în actul secund, mai exact în minutul 64, înlocuindu-l pe Mohamed Bayo.

  • Eyupspor a deschis scorul în minutul 62, prin Umut Bozok. Românul Denis Radu i-a pasat decisiv. Golul doi a fost înscris la trei minute după, de Charles Yao Raux, iar Metehan Altunbas a închis tabela de marcaj la 3-0 în minutul 78

După eșecul de la Istanbul, Gaziantep a rămas pe locul 10 cu 37 de puncte. Nouă victorii, 10 remize și 12 eșecuri are până acum echipa pregătită de Mirel Rădoi în campionat.

Gaziantep poate fi întrecută de Kocaelispor, dacă echipa o va învinge în meciul de duminică pe Genclerbirligi, în etapa 31.

Florin Tănase, la Gaziantep cu Mirel Rădoi? Ce a spus decarul de la FCSB

Tănase a vorbit și despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB, fiind întrebat și dacă se mai vede lucrând în viitor cu antrenorul, poate chiar la Gaziantep.

"A fost o perioadă frumoasă petrecută alături de Mister (n.r - Mirel Rădoi). Ne pare rău, dar fiecare trebuie să ia decizii în viață. Dacă aceasta a fost decizia dânsului, trebuie să o respectăm. 

(n.r - întrebat dacă i-ar plăcea să mai lucreze cu Rădoi) Da, de ce nu? Nu știu dacă mai am timp. La Gaziantep e greu. Vom vedea pe viitor, nu se știe ce îți rezervă viitorul", a mai spus Tănase.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina
De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina
ARTICOLE PE SUBIECT
Se alege praful de „perla“ lui Hagi: la 20 de ani, e la un pas de o rușine fotbalistică
Se alege praful de „perla“ lui Hagi: la 20 de ani, e la un pas de o rușine fotbalistică
ULTIMELE STIRI
FC Botoșani - Oțelul Galați 0-1 ACUM după erori uriașe în defensiva gazdelor! Botoșani luptă pentru locul de baraj de Conference League
FC Botoșani - Oțelul Galați 0-1 ACUM după erori uriașe în defensiva gazdelor! Botoșani luptă pentru locul de baraj de Conference League
Deschidere de scor după o gafă uriașă în FC Botoșani - Oțelul
Deschidere de scor după o gafă uriașă în FC Botoșani - Oțelul
Declinul abrupt al unui campion: unde a ajuns Billel Omrani după plecarea de la FCSB
Declinul abrupt al unui campion: unde a ajuns Billel Omrani după plecarea de la FCSB
Cu Ionel Dănciulescu pe bancă, CS Dinamo a câștigat ”finala” cu Ceahlăul de la Piatra Neamț! Cine a fost eroul negativ al meciului
Cu Ionel Dănciulescu pe bancă, CS Dinamo a câștigat ”finala” cu Ceahlăul de la Piatra Neamț! Cine a fost eroul negativ al meciului
Se alege praful de „perla“ lui Hagi: la 20 de ani, e la un pas de o rușine fotbalistică
Se alege praful de „perla“ lui Hagi: la 20 de ani, e la un pas de o rușine fotbalistică
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”

Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”

Președintele clubului a anunțat că antrenorul poate pleca după show-ul din Cupa Italiei

Președintele clubului a anunțat că antrenorul poate pleca după show-ul din Cupa Italiei

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Real Madrid, KO în lupta pentru titlu la ultima fază cu Betis! Clasamentul din La Liga

Real Madrid, KO în lupta pentru titlu la ultima fază cu Betis! Clasamentul din La Liga

Gigi Becali a făcut anunțul: jucătorul care va semna la finalul sezonului

Gigi Becali a făcut anunțul: jucătorul care va semna la finalul sezonului

FCSB - Petrolul Ploiești 3-1 | „Roș-albaștrii”, victorie fără emoții la primul meci de la plecarea lui Mirel Rădoi

FCSB - Petrolul Ploiești 3-1 | „Roș-albaștrii”, victorie fără emoții la primul meci de la plecarea lui Mirel Rădoi



Recomandarile redactiei
Deschidere de scor după o gafă uriașă în FC Botoșani - Oțelul
Deschidere de scor după o gafă uriașă în FC Botoșani - Oțelul
Declinul abrupt al unui campion: unde a ajuns Billel Omrani după plecarea de la FCSB
Declinul abrupt al unui campion: unde a ajuns Billel Omrani după plecarea de la FCSB
Fulham - Aston Villa 1-0, ACUM, pe VOYO. Surpriză pe Craven Cottage: Sessegnon marchează!
Fulham - Aston Villa 1-0, ACUM, pe VOYO. Surpriză pe Craven Cottage: Sessegnon marchează!
Se alege praful de „perla“ lui Hagi: la 20 de ani, e la un pas de o rușine fotbalistică
Se alege praful de „perla“ lui Hagi: la 20 de ani, e la un pas de o rușine fotbalistică
FC Botoșani - Oțelul Galați 0-1 ACUM după erori uriașe în defensiva gazdelor! Botoșani luptă pentru locul de baraj de Conference League
FC Botoșani - Oțelul Galați 0-1 ACUM după erori uriașe în defensiva gazdelor! Botoșani luptă pentru locul de baraj de Conference League
Alte subiecte de interes
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Turcii scriu că Mitriță s-ar fi înțeles cu fostul club al lui Marius Șumudică! Reacția fermă a antrenorului
Turcii scriu că Mitriță s-ar fi înțeles cu fostul club al lui Marius Șumudică! Reacția fermă a antrenorului
L-au ”furat” pe Denis Drăguș și nu se opresc aici! Trabzonspor mai vrea un jucător de la Gaziantep
L-au ”furat” pe Denis Drăguș și nu se opresc aici! Trabzonspor mai vrea un jucător de la Gaziantep
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
CITESTE SI
Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

stirileprotv Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

stirileprotv Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

stirileprotv Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!