SCM Universitatea Craiova a învins-o pe CS Minaur Baia Mare cu 28-26 (13-11), sâmbătă, în Sala Polivalentă din Bănie, într-un meci restant din etapa a 13-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.
VIDEO SCM Universitatea Craiova - CS Minaur Baia Mare 28-26, cu Jessica Quintino de la Minaur MVP
Gazdele au condus în repriza secundă şi la opt goluri (25-17).
Camila Micijevic a marcat 5 goluri pentru gazde, iar portarul Darly Zoqbi De Paula a reuşit 14 intervenţii.
Brazilianca Jessica Quintino (vezi galeria foto) a înscris 8 goluri pentru Minaur, iar Yuliya Dumanska a avut 11 intervenţii, notează Agerpres.