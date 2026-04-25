Manchester City - Southampton, ACUM pe VOYO: se joacă prima semifinală a Cupei Angliei

Arsenal - Newcastle 1-0, pe VOYO acum. ”Tunarii” au nevoie de un parcurs perfect pentru titlu

CFR Cluj - U Cluj se joacă ACUM: ultima șansă la titlu pentru Pancu și ai lui

SCM Universitatea Craiova a învins-o pe CS Minaur Baia Mare cu 28-26 (13-11), sâmbătă, în Sala Polivalentă din Bănie, într-un meci restant din etapa a 13-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

Gazdele au condus în repriza secundă şi la opt goluri (25-17).

Camila Micijevic a marcat 5 goluri pentru gazde, iar portarul Darly Zoqbi De Paula a reuşit 14 intervenţii.

Brazilianca Jessica Quintino (vezi galeria foto) a înscris 8 goluri pentru Minaur, iar Yuliya Dumanska a avut 11 intervenţii, notează Agerpres.