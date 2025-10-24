VIDEO Lincoln Red Imps - Lech Poznan 2-1 cu marcator decisiv de la Chindia Târgoviște! Echipa din Gibraltar bate campioana Poloniei

Lincoln Red Imps - Lech Poznan 2-1 cu marcator decisiv de la Chindia Târgoviște! Echipa din Gibraltar bate campioana Poloniei Conference League
Alexandru Hațieganu
Surpriză imensă în grupa unică din Conference League.

Lech PoznanChristian RutjensKike Gomezlincoln red impsChindia Targoviste
Lincold Red Imps, campioana din Gibraltar, s-a impus în faţa campioanei Poloniei, Lech Poznan, cu 2-1, în marea surpriză de joi seara din etapa a doua din grupa unică a Conference League.

Kike Gomez (33) şi Christian Rutjens (88) au marcat golurile gazdelor, iar pentru Lech a punctat Mikael Ishak (77 - din penalty).

Christian Rutjens, trecut prin Liga 2 din România, eroul campioanei din Gibraltar

Christian Rutjens, marcatorul decisiv, cu o lovitură de cap pe final, în victoria istorică a echipei din Gibraltar, a jucat în 2023 la Chindia Târgoviște.

Fundașul spaniol în vârstă de 27 de ani a evoluat pentru Chindia în patru partide din turul sezonului 2023-2024, în toate ca titular - una în Liga 2, celelalte trei în Cupa României.

Rezultatele și marcatorii din etapa a doua din Conference League

AEK Atena - Aberdeen FC 6-0

Au marcat: Aboubakary Koita 11, 18, Niclas Eliasson 27, Răzvan Marin 55, Luka Jovic 81, Dereck Kutesa 87.

BK Haecken - Rayo Vallecano 2-2

Au marcat: Julius Lindberg 41, Isak Brusberg 55, respectiv Alvaro Garcia 15, Andrei Raţiu 90+13 - penalty.

Cartonaş roşu: Pep Chavarria (Rayo) 90+13 (în afara terenului).

Breidablik - KuPS Kuopio 0-0

Hoskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) a ratat un penalty în min. 57.

Cartonaş roşu: Mohamed Toure (KuPS) 90+1.

FC Drita - Omonia Nicosia 1-1

Au marcat: Arb Manaj 12, respectiv Giannis Masouras 45+1.

KF Shkendija - Shelbourne Dublin 1-0

A marcat: Patrick Barrett (autogol) 90+2.

Rapid Viena - Fiorentina 0-3

Au marcat: Cher Ndour 9, Edin Dzeko 48, Albert Gudmundsson 88.

HNK Rijeka - Sparta Praga, meci întrerupt la pauză (0-0)

Şahtior Doneţk - Legia Varşovia 1-2, la Cracovia

Au marcat: Luca Meirelles 61, respectiv Rafal Augustyniak 16, 90+4.

RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok 1-1

Au marcat: Joaquin Panichell 79, respectiv Alejandro Pozo 53.

AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0

A marcat: Sven Mijnans 44.

Sven Mijnans (AZ) a ratat un penalty în min. 45+5.

Cartonaş roşu: Sandro Cruz (Slovan) 87.

Universitatea Craiova - FC Noah 1-1

Au marcat: Monday Etim 38, respectiv Nardin Mulahusejnovic 73.

Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1

A marcat: Riad Bajic 51.

Hamrun Spartans - Lausanne-Sport 0-1

A marcat: Gaoussou Diakite 38.

Lincoln Red Imps FC - Lech Poznan 2-1

Au marcat: Kike Gomez 33, Christian Rutjens Oliva 88, respectiv Mikael Ishak 77 - penalty.

Mainz 05 - Zrinjski Mostar 1-0

A marcat: Nelson Weiper 24.

Cartonaş roşu: Igor Savic (Zrinjski) 38.

Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa 1-1

Au marcat: Jan Kral 83, respectiv Efstratios Svarnas 90.

Samsunspor - Dinamo Kiev 3-0

Au marcat: Anthony Musaba 2, Marius Mouandilmadji 34, Carlo Holse 62.

Shamrock Rovers - NK Celje 0-2

A marcat: Franko Kovacevic 33, 40.

Clasamentul din grupa Conference League

1 Fiorentina 2 2 0 0 5-0 6

1 AEK Larnaca 2 2 0 0 5-0 6

3 NK Celje 2 2 0 0 5-1 6

4 Lausanne 2 2 0 0 4-0 6

4 Samsunspor 2 2 0 0 4-0 6

6 Mainz 05 2 2 0 0 2-0 6

7 Rayo Vallecano 2 1 1 0 4-2 4

8 Rakow Czestochowa 2 1 1 0 3-1 4

9 Strasbourg 2 1 1 0 3-2 4

10 FC Noah 2 1 1 0 2-1 4

10 Jagiellonia Bialystok 2 1 1 0 2-1 4

12 AEK Atena 2 1 0 1 7-3 3

13 Zrinjski Mostar 2 1 0 1 5-1 3

14 Sparta Praga 1 1 0 0 4-1 3

15 Lech Poznan 2 1 0 1 5-3 3

16 Crystal Palace 2 1 0 1 2-1 3

17 Şahtior Doneţk 2 1 0 1 4-4 3

18 Legia Varşovia 2 1 0 1 2-2 3

19 KF Shkendija 2 1 0 1 1-2 3

20 AZ Alkmaar 2 1 0 1 1-4 3

21 Lincoln Red Imps FC 2 1 0 1 2-6 3

22 FC Drita 2 0 2 0 2-2 2

22 BK Haecken 2 0 2 0 2-2 2

24 KuPS Kuopio 2 0 2 0 1-1 2

25 Omonia Nicosia 2 0 1 1 1-2 1

26 Shelbourne 2 0 1 1 0-1 1

27 Sigma Olomouc 2 0 1 1 1-3 1

27 Universitatea Craiova 2 0 1 1 1-3 1

29 Breidablik 2 0 1 1 0-3 1

30 Rijeka 1 0 0 1 0-1 0

31 Slovan Bratislava 2 0 0 2 1-3 0

32 Hamrun Spartans 2 0 0 2 0-2 0

33 Shamrock Rovers 2 0 0 2 1-6 0

34 Dinamo Kiev 2 0 0 2 0-5 0

35 Rapid Viena 2 0 0 2 1-7 0

36 Aberdeen 2 0 0 2 2-9 0

* Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiţiei se vor califica direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi.

Cine sunt tinerii găsiți morți &icirc;ntr-o mașină, l&acirc;ngă lacul Frumoasa. Bianka era &icirc;mpuşcată &icirc;n piept, iar Toni &icirc;n cap
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
FC Argeș - Dinamo, LIVE TEXT de la ora 20:30 | ”Câinii” se pot apropia de podium cu o victorie
Dynamite Fighting Show, cu Tolea și Lătescu în gala de la Pitești, LIVE pe VOYO de la 18:30 și pe Pro Arena de la 20:00
Csikszereda - Petrolul Ploiești, LIVE TEXT de la 17:30 | Meci tare în subsolul clasamentului
România, devansată de Ungaria în clasamentul coeficienților! De ce e important să obținem locul 22
Vladislav Blănuță, încă un meci catastrofal la Dinamo Kiev, umilită în Europa! ZERO pe linie
Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum”

FCSB - Bologna 1-2 | Înfrângere mai clară decât o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat în direct la TV: ”Știi ce îmi doresc de acum?”

Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: ”Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”



România, devansată de Ungaria în clasamentul coeficienților! De ce e important să obținem locul 22
Vladislav Blănuță, încă un meci catastrofal la Dinamo Kiev, umilită în Europa! ZERO pe linie
"A înjurat Baiaram?" Rădoi, vehement la conferință "Colegii lui ce trebuiau să facă? Să mă ia la bătaie?!"
Elias Charalambous laudă un jucător de la FCSB după eșecul cu Bologna: ”Nu bun, ci foarte bun!”
Efectul Oktoberfest? Eva Lys, înfrângere drastică în Tokyo, după ce și-a pus berile în cap, în Bavaria
Anchetă la Cracovia după ce echipa de fotbal a condus cu 3-0 în ultimele meciuri, dar a pierdut cu 3-4 și 3-5! Video cu rezumatele partidelor
Echipa în care Gigi Becali își punea speranțe pentru a o elimina pe CFR Cluj din Liga Campionilor a fost zdrobită în preliminarii
„România? O experiență negativă!” După doar cinci luni, a plecat din Liga 2 direct la o campioană din Europa
Spaniolul care a jucat în Serie A și acum vrea să promoveze în Liga 1: „România? M-au surprins liniștea și drumurile!”
Care este nivelul Superligii: campioana României, cap de serie alături de campioana din Gibraltar în grupa 2 din UEFA Champions League!
I-au eliminat degeaba! CFR Cluj este la același nivel în Conference League cu campioana Gibraltarului
stirileprotv Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

stirileprotv Simulare AI. Cum s-a prăbușit avionul omului de afaceri Ioan Pavel în județul Vaslui. „L-am văzut că vine spre mine”

stirileprotv Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data

