Lincold Red Imps, campioana din Gibraltar, s-a impus în faţa campioanei Poloniei, Lech Poznan, cu 2-1, în marea surpriză de joi seara din etapa a doua din grupa unică a Conference League.

Kike Gomez (33) şi Christian Rutjens (88) au marcat golurile gazdelor, iar pentru Lech a punctat Mikael Ishak (77 - din penalty).

Christian Rutjens, trecut prin Liga 2 din România, eroul campioanei din Gibraltar

Christian Rutjens, marcatorul decisiv, cu o lovitură de cap pe final, în victoria istorică a echipei din Gibraltar, a jucat în 2023 la Chindia Târgoviște.

Fundașul spaniol în vârstă de 27 de ani a evoluat pentru Chindia în patru partide din turul sezonului 2023-2024, în toate ca titular - una în Liga 2, celelalte trei în Cupa României.

