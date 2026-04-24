Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a transmis că vrea să aducă pe bancă un alt antrenor străin, pentru că niciun antrenor român disponibil în acest moment nu se poate ridica la pretențiile cerute de FCSB.

Reacția lui Gigi Becali după ce Mihai Stoica l-a amenințat cu plecarea de la FCSB

Gigi Becali a declarat însă că nu exclude numirea unui tehnician din România, lucru ce l-a făcut pe Mihai Stoica să declare că va demisiona dacă acest lucru se va întâmpla.

”(n.r. Dacă Gigi Becali decide să aducă pe unul dintre oamenii ăștia?) Atunci va trebui să aducă pe cineva sau să aleagă din club pe cineva în locul meu”, spunea Mihai Stoica zilele trecute.

Gigi Becali a reacționat într-o intervenție telefonică la Prima Sport. Patronul de la FCSB crede că președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a spus că va pleca doar din orgoliu și de fapt nu se va ține de cuvânt.

Mai mult, Becali a ținut să îi transmită lui Mihai Stoica faptul că, deși ține la el ca la un frate, el este cel care ia toate deciziile la club.

”L-am întrebat dacă a spus așa ceva (n.r. că va pleca de la FCSB dacă Becali va numi un antrenor român). A zis 'Da, am spus și eu așa!'. Nu știu cum a spus-o, pe ce ton, în ce context, dar a spus-o din orgoliu. Eu nu greșesc. El fiind fratele meu, îi dau multă autoritate.

Oamenii, când le dai multă autoritate, ei nu își dau seama, <<bă, stai puțin, nu e chiar așa>>. Una e să te iubească cineva ca pe un frate, alta e o chestiune de genul ăsta. Eu hotărăsc când e vorba de așa ceva. A greșit și el, nu și-a dat seama ce a zis. A exagerat”, a spus Becali la Prima Sport.