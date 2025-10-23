FCSB - Bologna, de la 19:45. Echipele probabile + ce cotă are la victorie formația lui Charalambous. Analiza lui Dan Chilom

FCSB - Bologna, cote pariuri. Analiza lui Dan Chilom.

Al 3-lea meci din grupele UEL pentru campioana României, FCSB, o aduce la București pe deținătoarea Cupei Italiei, Bologna FC. 

Italienii au pierdut primul meci din faza grupelor în deplasare la Aston Villa, 0-1, și au remizat pe propriul teren cu Freiburg, scor 1-1. Așadar, Bologna ocupă poziția 27, cu un singur punct. 

FCSB are un parcurs foarte slab în întrecerea internă, acolo unde ocupă poziția a 12a după 13 etape, dar în Europa League este poziția 24, cu 3 puncte, golaveraj 1:2, o poziție care, în acest moment, iar aduce calificarea în meciul de play-off. 

FCSB - Bologna | Echipe probabile

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic - Șut, Tănase - Cisotti, Olaru, Popescu - Bîrligea.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis - Freuler, Moro - Orsolini, Odgaard, Rowe - Dallinga.

Antrenorul lui Bologna, Vicenza Italiano, nu a făcut deplasarea în România pentru meciul din această seară, el fiind internat în spital cu pneumonie. 

Italienii vin la București după două victorii la rând în campionat, fără gol primit, 4-0 contra lui Pisa, pe Renato Dall’Ara, și 2-0 în deplasarea de la Cagliari. 

Este pentru prima oară când cele două formații se întâlnesc într-un meci direct. 

Casele de pariuri o dau favorită pe echipa oaspete, cu o cotă de 1.67, în timp ce FCSB are 5.75 la victorie. 

Egalul este cotat cu 3.80

Pauză sau final X - cota 1.75

Pariul ambele echipe marchează, are o cotă de 1.89

Se anunță peste 20.000 de oameni la partida de pe National Arena, în ciuda faptului că FCSB traversează o perioadă cu o formă proastă. 

Andris Treimanis din Letonia va conduce partida la centru, arbitru care acordă în medie 4,74 cartonașe galbene, și 0,16 roșii.

Sugestia Sport.ro:

Pauză sau final X

