Vladislav Blănuță, încă un meci catastrofal la Dinamo Kiev, umilită în Europa! ZERO pe linie

Vladislav Blănuță, &icirc;ncă un meci catastrofal la Dinamo Kiev, umilită &icirc;n Europa! ZERO pe linie Conference League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa din Ucraina nu a mișcat în fața turcilor de la Samsunspor.

Dinamo Kiev Samsunspor Conference League Igor Surkis Vladislav Blanuta
Dinamo Kiev a suferit o nouă înfrângere la zero joi seara, în grupa unică din Conference League.

De data aceasta în fața turcilor de la Samsunspor, care s-au impus cu 3-0, astfel că echipa din Ucraina este în coada clasamentului, cu 0 puncte și golaveraj 0-5, mai slabe fiind doar Aberdeen (2-9) și Rapid Viena (1-7).

Pentru echipa din Super Lig au înscris Anthony Musaba (2), Marius Mouandilmadji (34) și Carlo Holse (62).

Zero pe linie pentru Blănuță în 0-3 cu Samsunspor

Atacantul româno-moldovean Vladislav Blănuţă a jucat din minutul 76 la Dinamo Kiev și a făcut-o, ca de obicei, șters: zero șuturi pe poartă, zero șuturi per total, zero driblinguri reușite, trei mingi pierdute din cele șapte atingeri pe care le-a avut în ultimul sfert de oră pe care l-a jucat în meci.

Sofascore l-a notat cu 6.4, cea mai mică notă dintre cei cinci jucători care au intrat la Dinamo Kiev pe parcursul reprizei secunde.

Reacția ucrainenilor după ce Vladislav Blănuță și-a donat tot salariul forțelor armate

Vladislav Blănuță nu a avut parte de o primire tocmai frumoasă la Dinamo Kiev, formația la care a ajuns în vară, după ce a plecat de la FCU Craiova. 

Ucrainenii au descoperit mai multe mesaje pro-ruse în conflictul războiului dintre Rusia și Ucraina, iar fanii lui Dinamo Kiev nu au rămas deoparte.

Chiar dacă și-a prezentat scuze, Blănuță a primit amenințări și a fost apostrofat meci de meci de fani, care au ajuns să afișeze și un banner cu mesajul: ”Blănuță este diavolul” sau să arunce cu ouă spre fostul atacant de la FCU Craiova sau U Cluj.

Din acest motiv, Igor Surkis, președintele lui Dinamo Kiev, a angajat bodyguarzi care să îl protejeze pe Blănuță atunci când își părăsește locuința din Kiev.

Pentru a-și spăla din păcate, Blănuță a făcut un gest mare pentru ucraineni. Atacantul și-a donat primul salariu de la Dinamo Kiev, aproximativ 14.5 mii de euro, forțelor armate ucrainene. Blănuță a postat dovada pe rețelele sociale alături de mesajul: ”Mutarea mea în Ucraina nu a fost ușoară, mai ales la nivel psihologic. Eram acuzat de lucruri care nu mă definesc.

Acum o lună, mi-am exprimat public sprijinul pentru Forțele Armate ale Ucrainei și acum vreau să dovedesc că am vorbit cu adevărat serios. Nu încerc să cumpăr aprobarea nimănui, fac asta cu sinceritate și sunt mândru de asta”.

Jurnaliștii ucraineni au reacționat imediat și, chiar dacă au remarcat gestul atacantului, au continuat să îl pună la zid pe Blănuță.

”Scandalosul atacant străin de la Dinamo Kiev a donat salariul pe o lună pentru Forțele Armate ale Ucrainei”, au titrat ucrainenii de la meta.ua.

