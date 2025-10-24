Cele două echipe își dau întâlnire la Miercurea Ciuc în etapa cu numărul 14 din sezonul regulat al Superligii României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.



Horațiu Feșnic va fi ”central”, iar Valentin Avram și Alexandru Cerei, tușieri. La VAR au fost delegați Adrian Cojocaru și Stelian Slabu, în timp ce Vlad Baban va fi arbitrul de rezervă, iar Adrian Vidan, observatorul arbitrilor.



Csikszereda - Petrolul Ploiești, LIVE TEXT de la 17:30 | Meci tare în subsolul clasamentului



În clasament, Petrolul Ploiești se află pe locul 13 cu 12 puncte. După 13 etape, ”lupii galbeni” au bifat trei victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.



De cealaltă parte, Csikszereda ocupă poziția a 14-a cu 12 același număr de puncte, dar cu două victorii, trei remize și cinci eșecuri și un golaveraj mai slab.



Cum arată clasamentul Superligii României

