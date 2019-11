OPINIE / Un selectioner sarise gardul, inapoi sari Radoi

Mirel Radoi va fi urmatorul selectioner al Romaniei, pentru ca alte solutii rapide, ieftine si miraculoase nu exista pentru nationala Romaniei.

Singura solutie ca sa se asigure un interimat decent pe banca echipei nationale de seniori pentru barajul din Liga Natiunilor, care ne poate asigura calificarea la Euro 2020, este trecerea selectionerului reprezentativei U21 la nivelul superior. Pe langa faptul ca a lucrat cu o treime din jucatori la tineret si au participat impreuna la Euro 2019, unde nationala noastra a reusit cea mai buna performanta din istorie la aceasta categorie de varsta, Radoi este deja angajat al FRF. El are o relatie foarte buna cu presedintele Razvan Burleanu si cu directorul tehnic Mihai Stoichita, stie care sunt obiectivele pe termen mediu si lung si care este metodica de lucru din cadrul FRF, intelege politica de selectie, este tanar si agreabil si ii poate fi upgradat salariul pentru noua functie pana la un plafon decent, nu de ordinul a 400-600.000 de euro, cat ar trebuit sa se plateasca pentru alti antrenori.

De fapt, probabil ca oficialii FRF stiau inca de la anuntarea demisiei lui Cosmin Contra ca locul sau va fi luat, cel putin temporar, de Mirel Radoi, iar lista de candidati aparuta in presa nu a fost contestata pentru a se lasa impresia unui proces mai amplu de selectie a noului antrenor. In acest fel, presiunea acumulata in jurul echipei nationale, dupa infrangerile cu Suedia si Spania, s-a mai disipat, diversele factiuni fiind lasate sa isi sustina favoritul. Insa, e clar ca solutiile adevarate sunt insuficiente si poate mai putin viabile decat antrenorul de la U21.

Sa le luam pe rand. Mircea Lucescu nu doreste sa devina noul selectioner al Romaniei, pentru ca vine dupa experienta nefericita din Turcia, unde a avut rezultate mediocre si a fost aspru criticat si contestat de presa, oamenii de fotbal si suporteri. In plus, salariul acestuia e prea costisitor pentru FRF, iar el s-ar afla, din informatiile existente, in negocieri cu cateva cluburi din spatiul ex-sovietic. E putin probabil ca Victor Piturca sa lase Craiova, unde are rol de manager si poate dicta de la dieta jucatorilor pana la transferuri, pentru a se intoarce la FRF, dupa ce a plecat cu scandal la finalul ultimului mandat ca selectioner. Dan Petrescu este un antrenor de 500-600.000 de euro pe an, mult prea costisitor pentru situatia financiara actuala a Federatiei, are deja oferte mult mai tentante din Asia si spatiul ex-sovietic, iar stilul sau de lucru nu ar fi placul unor oficiali si jucatori.

Gica Hagi a declinat deja o eventuala oferta, spunand ca nu accepta sa preia echipa nationala inaintea barajului, iar tatonarea altor oficiali in privinta numirii sale a aratat ca nu este dorit selectioner, considerandu-se ca ar fi un conflict de interese flagrant, in conditiile in care este patron si manager la Viitorul si tatal unuia dintre fotbalistii nationalei. In privinta lui Loti Boloni, desi se intelege bine cu actuala conducere a FRF, exista ostilitate din partea suporterilor din cauza modului in care a ales sa paraseasca nationala la precedentul mandat si dupa declaratiile dure facute, in ultimii ani, in privinta calitatii fotbalului romanesc. De asemenea, despre Marius Sumudica se considera ca este un antrenor excelent de club, dar exista neincredere ca poate face munca de selectioner, in privinta sa planeaza indoieli si dupa episodul suspendarii pentru pariuri.

Variantele Mircea Rednic si Laurentiu Reghecampf, primul somer de lux, dupa ce a fost concediat cu scandal de Dinamo, al doilea sub contract cu bogata Al-Wasl din Emiratele Arabe Unite, dar ambii destul de contestati in tara, nu reprezinta solutii pentru un moment atat de delicat. In privinta unui antrenor strain, capitol unde se incadreaza si tehnicienii care au pregatit echipe din Liga 1, precum Walter Zenga, Cristiano Bergodi, Dusan Uhrin Jr., Toni Conceicao sau Devis Mangia, discutiile sunt inchise din start, dupa esecul lamentabil al lui Christoph Daum pe banca nationalei. De asemenea, Edi Iordanescu, Mihai Teja, Viorel Moldovan, Costel Enache, Liviu Ciobotariu, Dan Alexa sau Eugen Neagoe s-ar putea afla si ei pe lista extinsa a FRF, dar sansele ca ei sa ocupe postul de selectioner acum se apropie de zero.

Asa ca inspiratia si norocul lui Mirel Radoi de la tineret ar fi bine sa il urmeze si la nationala de seniori, pentru a nu urmari Euro 2020 la televizor, desi meciurile se vor joaca pe Arena Nationala.