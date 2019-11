Situatia de la nationala nu le-a picat bine lui Budescu si Alibec! "Alearga cate 11 kilometri pe meci!" Cum puteau cei doi sa schimbe fata Romaniei: "Ei puteau face oricand asta!"

Romania a ratat calificarea directa la EURO 2020.

Inainte de meciul cu FCSB din campionat, programat sambata, de la ora 20:30, Bogdan Andone, antrenorul echipei din Giurgiu, a tinut sa isi exprime dezamagirea fata de faptul ca Budescu si Alibec nu au fost folositi in meciurile cu Suedia si Spania din preliminariile pentru EURO.

Antrenorul a dezvaluit ca cei doi fotbalisti sunt dezamagiti si a explicat cum puteau cei doi sa influenteze pozitiv jocul nationalei.

"Cu siguranta sunt dezamagiti! Isi doreau sa joace si ar fi dat si mai mult la nationala.

Cel putin cu Suedia, prezenta lor ar fi adus un plus pe faza ofensiva, pentru ca nu am reusit sa avem ocazii de gol. Ei, oricand, pot aduce faze de gol, plus ca Budescu, prin faze fixe, suturi de la distanta sau lovituri libere, ar fi putut fi un jucator periculos in acel meci", a comentat Andone intr-o conferinta de presa.

Mai mult, tehnicianul a trecut in revista cifrele excelente ale celor doi jucatori in ceea ce priveste distanta pe care o parcurg pe teren in timpul unui meci.

"Budescu alearga cate 11 km pe meci, ceea ce la nivel de mijlocas central e foarte mult. O spun cifrele InStat, da? Denis, la fel, ajunge la aproape 10 km pe meci, in conditiile in care e atacant.

Acum, e clar ca nu-i poti compara cu un jucator de profil defensiv, dar comparativ cu calitatile lor, cei doi fac un efort foarte bun", a completat Andone.

Budescu si Alibec au fost convocati de Cosmin Contra la nationala pentru meciurile decisive din preliminariile pentru EURO 2020. Daca Alibec a intrat in partida cu Suedia, Budescu nu a prins niciun minut.

Romania a ratat calificarea directa la EURO, insa mai are o sansa in urma barajului Nations League din martie.