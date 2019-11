"Daca 90% din antrenori vin la antrenament duhnind a alcool, nu avem cum sa facem performanta!" Declaratii INCREDIBILE despre situatia de la echipa nationala: "Nu Contra e vinovat!"

Anamaria Prodan a vorbit despre situatia de la echipa nationala.

Situatia de la echipa nationala nu este tocmai buna, iar impresarul Anamaria Prodan a vorbit despre aceasta situatie si este de parere ca atat poate nationala Romaniei in acest moment. Aceasta explica si motivele pentru care ne meritam soarta si pentru care fotbalul romanesc nu poate creste mai mult.

"Tu crezi ca nu as vrea sa il am pe Cristea la nationala, care este cel mai bun fundas din Romania. Eu cu Cosmin Contra nu am discutat niciodata despre un jucator anume ca sa il ia. La echipa nationala, in afara de Nita care nu a fost titular, care are o valoarea foarte mare, cand a jucat la Steaua era revelatia Ligii 1, dintr-o data e a lui Anamaria si a venit la nationla. Stanciu, intr-o echipa mare ca Slavia Praga, face egal cu Barcelona si este printre cei mai buni. Daca noi nu putem sa intelegem nici in al 99-lea ceas ca nu este Contra de vina, noi crestem niste jucatori care vin dintr-un fotbal fara infrastrcutura,dintr-un fotbal urat, daca majoritatea antrenorilor isi iau licenta pe genunchi si vin la antrenament duhnind a alcool si iau o minge si alearga cu ea prin noroi, asa cresc jucatorii din Romania, nu avem cum sa facem performanta.



Asta e cea ce poate Romania in acest moment. Traim din amintiri, atat, noi suntem un fotbal care traieste din amintri. Daca nu se taie de la radacina totul si daca nu se schimba ceva, nu vom mai putea vinde jucatori in strainatate. Ce s-a intamplat cu Stanciu a fost o minune, pentru ca vine dintr-o mizerie care este vazuta in toata Europa.



Daca Coman va pleca pe milioane, e o minune. Daca noi nu ne trezim si nu ne dam seama ca facem parte dintr-un fotbal urat si o sa traim in continuare din amintiri. Eu sunt dusmanul numarul 1 al Federatiei, nu are nicio vina, nici Burleanu, nimeni. Daca nu schimbam fotbalul de la inceput, nu putem sa facem nimic. Noi daca nu ne crestem cu deminitate, cu o mentalitate de invingatori, nu putem sa cerem nimic. Daca traim asa, nu o sa putem face niciodata nimic.



L-am huiduit pe Contra pentru faptul ca a jucat defensiv. L-am facut zob ca s-a deschis si ca a luat 5, asta e valoarea Romaniei", a declarat Anamaria Prodan la PRO X.