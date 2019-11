"Voi stiti cine au fost COSTOBOCII?" Discurs FABULOS al lui Moldovan despre venirea la nationala! "Sunt spaima Imparatului Marcus Aurelius!"

Viorel Moldovan e gata sa vina la nationala. Asteapta doar un telefon ca sa-si pupe sotia si copiii si sa mearga la lupta. :)

Moldovan a avut un raspuns fabulos la intrebarea unui reporter curios sa afle daca l-ar tenta postul de selectioner dupa plecarea lui Contra.

"De dacii liberi ati auzit? Au fost niste triburi care faceau parte din dacii astia liber. Eu vin din nord, sunt costoboc. Costobocii erau considerati spaima imparatului Marcus Aurelius. Sa mergi selectioner este exact ca si cum m-as duce la lupta. Mi-as imbratisa sotia, copiii, as pune saua pe cal, as lua arma si m-as duce la lupta. Abia astept momentul acesta. Ramane de vazut cand va veni. Nu conteaza daca sunt pe lista. Mai devreme sau mai tarziu va veni momentul ala, o sa vedeti. Acum trebuie sa fac treaba foarte buna la Chindia, echipa mea trebuie sa joace. Am facut un fotbal de calitate, incisiv, am nevoie de o echipa nervoasa cu nervii, sa avem flacara, sa mergem inainte", a spus Moldovan.