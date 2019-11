BREAKING NEWS: Contra a PLECAT de la Nationala Romaniei! Anunt OFICIAL

FRF a anuntat azi oficial despartirea de Contra!

"Multumim, Cosmin Contra! Echipa nationala va ramane totdeauna 'acasa' pentru tine" - scrie FRF pe site-ul oficial.

Contra a fost antrenorul Romaniei in 24 de partide. Fostul fundas dreapta are 13 victorii, 6 egaluri si 5 infrangeri ca selectioner. Cu Contra pe banca, Romania a marcat 39 de goluri si a primit 26. In mandatul lui Contra au debutat la nationala 20 de jucatori, inclusiv Ianis Hagi, George Puscas, Denis Man, Florinel Coman sau Tudor Baluta.

"Ii multumimm lui Cosmin Contra pentru toata activitatea sa la conducerea staff-ului tehnic al echipei nationale, precum si pentru modul exemplar in care s-a implicat in colaborarea cu ceilalti selectioneri ai loturilor de juniori si tineret", scrie Federatia pe site.