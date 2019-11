"Nu merit si eu cateva multumiri?!" Mircea Lucescu a rabufnit in presa turca dupa ce toata lumea lauda acum nationala condusa de Senol Gunes: "Am muncit, chiar foarte mult!"

Mircea Lucescu a fost selectionerul Turciei in perioada august 2017- februarie 2019.

Mircea Lucescu a vorbit in presa turca despre calificarea Turciei la EURO 2020 si s-a aratat deranjat de criticile care i-au fost aduse in aceasta tara.

Lucescu considera ca a avut si el o contributie la performanta atinsa de nationala Turciei in aceste preliminarii.

Mircea Lucescu a fost numit selectioner al Turciei in vara lui 2017 si a fost indepartat de pe banca in luna februarie 2019, dupa ce nationala condusa de el nu a avut parcursul dorit la Cupa Mondiala din 2018. Antrenorul roman a fost inlocuit cu Senol Gunes.

"In primul rand, ii felicit pe Senol Gunes si pe fotbalisti. Au facut o treaba foarte buna. Bine, poate nu a fost chiar atat de buna. Dar ca om de fotbal, care a turnat fundatia acestei echipe stralucitoare, nu merit si eu cateva multumiri?

La inceputul lunii februarie am mers la presedintele Federatiei si i-am spus sa gaseasca alt antrenor, fiindca mie imi expira contractul in august, si nu are rost sa raman doar pentru patru meciuri din calificari. I-am spus sa ma inlocuiasca, dar sa o faca neaparat cu un antrenor turc, deoarece avem foarte multi jucatori tineri. Calificarile trebuiau sa inceapa cu un nou tehnician", a spus Lucescu senior pentru Fanatik.tr.

Dupa ce Turcia a avut un bilant negativ sub conducerea lui Mircea Lucescu (4 victorii, 6 remize si 7 infrangeri), presa turca a izbucnit cand echipa castiga cu 2-0 in fata Frantei sub comanda lui Gunes.

Totusi, Mircea lucescu considera ca a avut si el o contributie la formarea generatiei de succes, insa eforturile sale nu au fost niciodata apreciate.

"De exemplu, Zeki Celik, ajuns acum la Lille. I-am spus presedintelui federatiei sa nu-l rateze, chiar daca venea din ligile inferioare. Dar nimeni nu m-a ascultat. Vorbeam foarte des cu tinerii Merih Demiral, Kenan Karaman, Berkay Ozcan, Suat si Salih. Trebuia sa-i fac sa creada ca pot imbraca tricoul national al Turciei. I-am oferit oportunitatea lui Irfan Kahveci sa debuteze. Sa nu uitam de Caglar Soyuncu, care nu prea jucase in ultimul an. Am vorbit cu antrenorii de la Leicester de nenumarate ori. I-am spus sa nu renunte si sa fie pregatit. Iar acum, au niste cariere fantastice in fata. Am facut foarte multe lucruri bune, dar presa nu le-a aflat. Poate nu mi-am indeplinit obiectivele, dar am muncit, chiar foarte mult.

Am preluat nationala cu doua saptamani inaintea meciului cu Ucraina. Asa ca am ales sa ma bazez pe jucatorii de experienta. Nu am vrut sa apelez la foarte multi tineri. Am vorbit cu Arda Turan, Burak Ilmaz, Selcuk Inan, Mehmet Topal, despre o stabilitate pe termen lung si foarte lung. Am pierdut in Ucrainia, apoi acasa cu Islanda. Am mers la presedintele federatiei si i-am spus ca trebuie sa intinerim nationala, iar acesta a fost de acord. Dar apoi o alta problema a aparut, jucatorii tineri, talentati ai Turciei nu jucau la echipele lor de club. Atunci am inceput sa ma intalnesc cu antrenorii si sa le povestesc experienta mea din Turcia. La Campioantul Mondial din 2002, cand Turcia a cucerit bronzul, eu aveam opt jucatori de la Galatasaray in acea echipa fantastica.

Nu inteleg la cluburile mari din Turcia de ce aproape tot lotul este format din jucatori straini. Da, haideti sa ne uitam la cei mai buni jucatori din Turcia. Pentru jucatorii care au evoluat mult in Europa, Turcia nu este importanta. Pentru ei conteaza doar sa obtina un contract bun, la varste inaintate, fara a mai da randamentul pe care il aveau in Europa. Nu este normal. Daca exista 4-5 jucatori turci talentati in echipa, de ce sa nu investesti in ei?", a continuat Lucescu.