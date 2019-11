Adevarul din spatele neconvocarii lui Radu! Cine a fost omul care a decis ca tanarul portar sa nu fie chemat la nationala: "Eu am decis! I-am vrut binele!"

Tragerea la sorti pentru barajul Nations League care poate duce Romania la EURO 2020 e vineri, ora 13:00, in direct la ProTV.

Ultima actiune a nationalei sub comanda lui Cosmin Contra a fost marcata de un scandal. Ionut Radu nu a fost convocat pentru partidele cu Suedia si Spania, iar in presa au aparut informatii conform carora ar fi existat un scandal intre selectioner si tanarul portar.

Leontin Toader, antrenorul cu portarii din staff-ul lui Contra, a declarat ca decizia neconvocarii lui Radu ii apartine in totalitate, iar selectionerul doar i-a aprobat decizia. Toader a considerat ca este mai bine ca Radu sa ramana la echipa de club in conditiile in care la nationala oricum nu avea sanse se apere in fata lui Tatarusanu in cele doua meciuri extrem de importante pentru noi.

"Acest portar este un baiat cu mult bun simt si nu a deranjat pe nimeni la echipa nationala. Nici vorba sa se certe cu Cosmin Contra. Eu am fost cel care am gandit ca nu este bine sa il aducem acum la lot pe Radu, deoarece i-am vrut binele. Ce sa faca el la lot pentru ultimele doua partide? El oricum nu juca daca venea, deoarece se stia clar ca titular este Ciprian Tatarusanu. In momentul in care noi il convocasem la lot pe Ionut Radu, la meciurile cu Malta si Norvegia, Geona si-a schimbat antrenorul. A fost un mare dezavantaj pentru Radu. Acum am considerat ca este bine sa ii las posibilitatea sa stea cat mai mult sub atentia lui Thiago Motta, deoarece era si este in avantajul lui Ionut. Am vrut sa ii las o perioada mai lunga de acomodare cu noul lui antrenor. Am zis ca asa are posibilitatea sa se impuna si mai bine ca titular si sa ii demonstreze lui Motta ce poate. Cosmin a avut ultimul cuvant, dar a fost total de acord cu selectia celor trei portari propusi de mine", a declarat Leontin Toader pentru ProSport.