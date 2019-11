Dica e gata sa vina la nationala alaturi de Mirel Radoi! "Asta i-as spune, daca m-ar suna acum!" Promisiunea pe care si-au facut-o cei doi

Mirel Radoi e favorit sa preia nationala mare.

Nicolae Dica, unul dintre apropiatii lui Mirel Radoi, a marturisit ca el l-ar sfatui pe selectionerul de la tineret sa faca pasul la nationala mare.

"El nu doreste sa antreneze nationala mare. El a lucrat totusi cu multi jucatori care sunt acum la nationala mare. Acum, mai vin si Man, Mihaila.

Nu am vorbit cu el. I-as spune ca nu se refuza nationala, daca m-ar suna acum. Dupa aceasta campanie, ar fi extraordinar sa vina la echipa nationala", a spus Dica la DigiSport.

Mai mult, Dica nu ar refuza sa se alature lui Radoi, asa cum i-a promis in momentul in care a plecat de la Steaua. Cei doi si-au propus sa lucreze impreuna in viitor.

"Eu i-am promis cand am plecat de la Steaua ca voi lucra din nou cu el, daca imi va cere, chiar si la echipa nationala", a spus Dica.