Au venit pentru Puscas, dar vor transfera un suedez! Atacantul roman a ratat transferul carierei dupa DEZASTRUL cu Suedia de pe Arena Nationala

Meciul cu Suedia nu a reprezentat doar ratarea calificarii la EURO 2020 pentru nationala, ci si ratarea unui transfer important pentru unul dintre jucatorii lui Contra.

George Puscas a fost monitorizat intens Fenerbahce in ultima perioada, iar turcii si-au trimis scouterii pe Arena Nationala la partida cu Suedia pentru a-l urmari pe atacantul lui Reading.

Potrivit presei din Turcia, scouterii lui Fenerbahce au fost complet dezamagiti de jocul lui Puscas. In schimb, emisarii turci l-au remarcat pe Robin Quaison, atacantul suedez al lui Mainz.

Jurnalistii turci scriu ca Puscas va ramane in continuare sub observatia lui Fenerbahce, insa de un transfer rapid in iarna este vizat Robin Quaison, care pare a fi o solutie ideala pentru inlocuirea lui Muriqi.