"Trebuie sa ramana Contra in continuare!" Declaratiile care ar putea da peste cap toate calculele! Un nume mare din fotbal e de parere ca ar trebui ca nationala sa continue colaborarea cu Cosmin Contra

Emerich Jenei a vorbit despre situatia de la nationala.

Unul dintre oamenii de care fotbalul din Romania o sa-si aminteasca mereu este Emerich Jenei. Este un reprezentant de seama al perioadei in care suporterii ieseau in strada pentru ca aveau motive sa o faca, iar România era un nume important pe harta fotbalului mondial.

Acesta a vorbit in exclusivitate la PRO X despre situatia de la nationala si este de parere ca ar trebuie sa ramana Cosmin Contra selectionerul Romaniei si pentru barajul din Nations League, iar daca nu reusim sa ne calificam nici prin intermediul acelui baraj, abia atunci ar trebui adus un antrenor nou.

"Trebuie sa analizeze foarte bine cei de la Federatie ce se intampla. Antrenorul care vine trebuie sa construiasca o echipa mult mai buna decat cea care a fost pana acum. Nu am avut succes pana acum, iar antrenorii care au venit s-au chinuit destul de mult ca sa faca rezultate. Nici ei nu au avut asa putere pishilogica sa faca o echipa care sa aiba un joc mai bun si mai de calitate si mai de calificare.

Toate meciurile au fost destul de slabe, jucatorii nu s-au comportat asa cum trebuie, nu am aratat ca o echipa care vrea sa se califice. Cosmin a gresit in primul rand, nu poti o echipa sa o intineresti foarte repede. El a scos jucatorii valorosi si a bagat jucatori mai tineri.

E greu sa spun, nici nu am curajul sa spun cine ar putea sa vina in locul sau. Nu as putea sa dau nume. Sigur ca pe cei pe care ii enumerati dumneavostra in presa, numele lor sunt foarte valoroase, dar trebuie timp sa intre acolo. Antrenorii nu prea pot sa aiba o relatie normala cu jucatorii, iar jucatorii sa aiba o disciplina si sa vrea sa joace cat mai bine. Sa lupte pentru a castiga meciurile. Cand intra pe teren sa fie o chestiune primara.

Nu putem sa ne pripim prea mult, din punctul meu de vedere ar trebui sa il lasam pe el, dar trebuie sa avem o discutie foarte serioasa in aceste conditii. Daca nu reuseste nici in aceste conditii, atunci sa se faca o schimbare", a declarat Emerich Jenei la PRO X.