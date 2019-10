OPINIE / Gabriel Chirea despre arbitrii romani care distrug meciurile din Liga 1: "Ridica-V-AR imunitatea voastra cea de toate etapele!" 

Dupa imunitatea parlamentara si cea a magistratilor, in Romania a aparut si imunitatea arbitrilor de fotbal. Acestia fac praf meciurile din Liga 1 si merg, inexplicabil, sa arbitreze in Europa.

Fotbalul romanesc o fi slab, multi antrenori si jucatori sunt depasiti de nivel, patronii mai mult scot bani decat baga, spectatorii lipsesc de pe stadioane, care sunt si ele, in mare parte, vechi si cu gazoane execrabile. Poate si jurnalistii, comentatorii si organizatiile lor media au probleme, dar nimeni nu are imunitate precum arbitrii din Liga 1, care fac praf cel putin jumatate din meciurile unei etape, stabilesc campioane si echipele calificate in cupele europene, impun castigatoarele cupelor si directioneaza rezultatele dupa bunul plac.

Poate nici asta nu ar fi o problema, pentru ca e omeneste sa gresesti, iar multi dintre ei stim cam ce valoare au si e greu sa isi depaseasca conditia etapa de etapa. Insa, sa ai imunitate indiferent de prestatia din teren, sa distrugi meciuri, sa jignesti, sa sfidezi, sa iti bati joci voit si cu zambetul pe buze de cluburi si spectatori, pentru ca stii ca nu ti se poate intampla nimic, asta e strigator la cer. E un sacrilegiu si ca un arbitru care face praf meciuri pe banda rulanta in Liga 1, nu numai ca nu este este suspendat si oprit de la delegari, dar primeste meciuri in Champions League, Europa League, in campioante straine sau in turneele echipelor nationale, ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat!

Revine traditia sa se cante pe stadioane, la fiecare meci, „de n-ar fi arbitrii hoti, i-am bate pe toti”? Ce s-a intamplat cu suspendarile arbitrilor si de ce nu a mai fost oprit de la delegari niciun arbitru de ani de zile? De ce CCA este un organizatie atat de opaca, cand ar avea mult mai mult de castigat in cazul unei deschideri mai mari catre public? Unde e Kyros Vassaras si de ce nu raspunde pentru calitatea slaba a arbitrajului din Liga 1? Ce reforma a implementat grecul, daca arbitrajele se degradeaza de la un sezon la altul? Daca sta mai mult plecat (se poate constata din comunicatele despre CEx-urile FRF, unde este dat mai mereu „absent motivat”), cine indeplineste functia de sef interimar al CCA in locul lui Vassaras? Delegarile la meciurile externe sunt recompense pentru prestatiile din Liga 1? Daca in Champions League si in Europa League arbitrii romani vad penalty-urile clare, simularile si intrarile de cartonas galben sau rosu, atunci ce se intampla la meciurile din Liga 1 este ceva premeditat? Cand introducem VAR-ul, ca sa scapam de haiduciile din arbitraj? Sunt intrebari ramase deocamdata, si probabil mult timp de acum incolo, fara raspuns.

Chiar, cand se introduce VAR-ul, ca sa vedem si noi clar, daca arbitrii sunt doar slabi sau chiar s-a format un grup fluierational organizat, care tot fluiera a paguba sezon dupa sezon? Atunci li se va putea spune un binemeritat „Dispari!”, pentru ca poate vor exista dovezi de necombatut ca unii arbitri, care primesc 1.100 de euro pe meci si zeci de mii de euro pe sezon, sunt intorsi cu cheita, cum sunt acum doar acuzati unii dintre ei.