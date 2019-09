DINAMO - BOTOSANI 1-1 | "Am pierdut doua puncte pe greselile noastre" Uhrin nu a vazut greselile de arbitraj: "Spectacolul conteaza"

Dinamo a obtinut doar un punct pe National Arena.

Dusan Uhrin a analizat partida si nu a criticat arbitrajul, desi cei de la Botosani au izbucnit la finalul meciului.

Uhrin a declarat ca jucatorii au pierdut cele trei puncte pe propriile greseli si ca trebuie sa fie mai atenti in viitor.

"Am pierdut 2 puncte pentru ca am comis greseli. Am jucat cu o echipa foarte buna, dar am avut oportunitati clare de gol. Data viitoare trebuie sa fim mai buni, sa inscriem mai multe goluri.

Cred ca am controlat jocul, dar au fost perioade cand am pierdut jocul si am primit gol. Jucatorii nostri au aratat atitudine, nu a fost un joc rau, dar am pierdut doua puncte. Trebuie sa avem grija mai mare.

E mai bine pentru fani sa jucam aici, pe National Arena. Va fi la fel data viitoare, dar mi-ar placea sa avem mai multi spectatori. Ar fi important pentru noi sa si castigam. Imi place stadionul asta.

L-am pierdut pe Popa pentru aproape o luna, imi trebuie oameni pe atac.

Nu vorbesc despre arbitraj. Poate ca si noi am avut penalty. Daca am fi inscris al doilea gol... A fost un meci bun pentru specatori. Nu vreau sa spun despre arbitraj ca a fost rau. Noi jucam fotbal si nu vrem sa ne pierdem spectatorii din cauza acestui lucru. Arbitrul face si el greseli, poate au avut trei penalty-uri, nu stiu", a spus Uhrin la DigiSport.