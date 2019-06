VAR la VARA! Anuntul facut de LPF despre arbitrajul video! Cand poate fi implementat in Liga 1

Arbitrajul video e departe de Liga 1. Cel mai devreme in playoff poate fi implementat, a anuntat LPF la stabilirea programului pentru sezonul 2019/2020!

Secretarul general al LPF, Justin Stefan, sustine ca tehnologia video poate fi implementata in Liga 1 cel mai devreme in playoff, costurile fiind prea mari in acest moment.



"Noi am sustinut VAR inca de la inceputul acestei tehnologii, am trimis si un caiet de sarcini catre Federatia Romana de Fotbal, am avut si o intalnire cu domnul Burleanu pe 14 februarie, si dansul a spus ca sprijina acest proiect. Partea lor este de pregatire a arbitrilor si a noastra este de identificare a unor solutii de finantare, pentru ca nu exista un buget alocat in acest sens. Am discutat si cu partenerul nostru eAd privitor la cei care vor face productia pentru anul viitor. Avem un impediment pentru ca trebuie sa fie licentiata de FIFA pentru a putea gestiona aceasta tehnologie VAR. Mai devreme de inceperea play-off-ului nu cred ca veti vedea aceasta tehnologie", a declarat Stefan.

Costul VAR in Liga 1: 300.000 euro!

Costurile LPF pentru implementarea acestui sistem de arbitraj ar putea ajunge la 300.000 de euro pe sezon: "Putem aborda mai multe aspecte legate de costuri, ar putea fi o achizitie de echipamente din partea Ligii, ar putea fi un leasing, ar putea fi un contract de gestionare a acestui VAR cu altcineva. Probabil se va merge pe cea de-a treia directie, ceea ce ar insemna un cost, credem noi, de 250.000- 300.000 de euro anual. Actiunea este demarata, discutiile sunt facute cu eAd, cu domnul Burleanu. Domnul Burleanu a spus ca poate sa ii pregateasca pe arbitri, exista anumite fonduri primite de la FIFA in acest sens. Sunt sigur ca vom ajunge la un numitor comun si incercam sa avem acest sistem de arbitraj in play-off. Incercam in play-off, s-ar putea sa nu putem si in play-out, dar daca vom putea in play-off, vom avea la toate meciurile, fara discutie".