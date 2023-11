"Chestia cu monitorul e o farsă! Nu am văzut încă un arbitru să răstoarne o decizie". Cea mai dură reacție legată de VAR

Antrenorul echipei engleze de fotbal Everton, Sean Dyche, susţine că scena consultării de către arbitri a monitorului VAR de la marginea terenului este o farsă, pentru că niciodată ei nu au dat o decizie contra analizei sistemului de arbitraj video.

"Chestia cu monitorul e o farsă! Nu am văzut încă un arbitru să răstoarne o decizie"

Duminică, la scorul de 1-0 pentru oaspeţii de la Manchester United, atacantul Anthony Martial a căzut în careu după un duel cu fundaşul Ashley Young (Everton). Arbitrul John Brooks i-a arătat iniţial cartonaşul galben lui Martial pentru simulare, dar şi-a schimbat decizia şi a acordat penalty după ce a urmărit o reluare a fazei pe monitorul VAR.

Marcus Rashford a dublat avantajul oaspeţilor din penalty în minutul 56 şi a parafat succesul lui United, care s-a impus în final cu 3-0.

''Chestia cu monitorul este o farsă. Toată lumea vorbeşte despre accelerarea jocului. Şi ei merg la monitor şi toată lumea ştie deja care este rezultatul. Decizii bune sau rele, mergi mai departe. Fluieră, ia decizia şi vom merge toţi mai departe. Nu am văzut încă un arbitru să răstoarne o decizie'', a declarat Dyche după meci.

Everton a jucat duminică primul său meci după sancţiunea de depunctare cu zece puncte pentru încălcarea regulilor de rentabilitate şi sustenabilitate, care a aruncat-o pe locul 19, penultimul din Premier League, cu doar patru puncte.

''În prezent, este o realitate, până când vor face apel, aşa că mentalitatea trebuie să fie corectă. Am tot încercat să obţinem ceva din joc. Bineînţeles că e foarte greu când intră al doilea şi al treilea gol. Dar mentalitate a existat, am avut o bară, am tot creat ocazii. Fanii au fost grozavi. Ei au propriul cuvânt de spus în ceea ce se întâmplă. Această conexiune cu fanii noştri va fi foarte importantă în viitor'', a spus Dyche.

Zeci de mii de pancarte roşii, care purtau menţiunea "Coruptă" sub logo-ul Premier League, au fost distribuite şi ridicate de suporterii prezenţi în tribunele stadionului Goodison Park din Liverpool.

În etapa viitoare, Everton se va deplasa sâmbătă la Nottingham Forest. Agerpres