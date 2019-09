VIITORUL - IASI | Capitanul Viitorului a oferit declaratia serii: "In repriza a doua ei au fost nemultumiti de arbitraj, dar cred ca in repriza a doua a arbitrat mai ok!"

Viitorul a reusit sa castige meciul cu Iasi, scor 2-1, desi oaspetii au condus cu 1-0 si au avut superioritate numerica.

Arbitrajul lui Comanescu se pare ca a suparat pe toata lumea. Au fost doua penalty-uri si doua eliminari, inclusiv cea a lui Gica Hagi. Vlad Achim, capitanul Viitorului, a oferit declaratia serii: repriza a doua, atunci cand Viitorul a primit un penalty, a fost repriza reusita a arbitrului.

"In prima parte am fost foarte nemultumiti, in a doua repriza se pare ca ei, dar cred ca in repriza a doua a fost mai ok. Nu ne-am abatut de la principiile noastre, am continuat sa avem posesie si sa fim agresivi. Stiam ca primesc destul de multe goluri pe final de meci. Incercam sa ne calcam, sa nu mergem peste ei pentru ca eram si in inferioritate", a declarat Achim la finalul partidei.