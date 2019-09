CRAIOVA - VIITORUL 3-1 | De ce a fost trimis Catalin Anghel in tribuna la pauza! Viitorul acuza iar arbitrajul: ce s-a intamplat

Viitorul a pierdut cu 1-3 meciul cu Craiova de pe Ion Oblemenco.

Viitorul a condus cu 1-0 inca din minutul 8, insa oltenii au reusit sa intoarca scorul inainte de pauza. In repriza a doua au inscris din nou.

Pentru partea a doua, Viitorul s-a trezit si fara Catalin Anghel pe banca, dupa ce Hagi nu a putut fi prezent la meci din cauza ca este suspendat.

Secundul a fost trimis in tribune la pauza, fiind acuzat de unul dintre asistenti de comportament inadecvat.

Totusi, Catalin Anghel a explicat ce s-a intamplat pe finalul primei reprize si se considera nedreptatit.

Secundul Viitorului a reclamat cuvintele rasiste adresate de Bancu lui De Nooijer si s-a trezit el eliminat.

"Cand voiam sa intru in vestiar am fost oprit de arbitrul de centru si mi-a spus sa nu mai ies pe banca, ca sunt eliminat. As fi adus injurii arbitrului de tusa. Din pacate, se inseala amarnic. Imi pare rau pentru Bancu, e un jucator extraordinar, dar nu se poate sa faca ce a facut el. A injurat intr-un fel pe care nu vreau sa-l reproduc. In acel moment am incercat sa le spun asistentilor sa ii spuna arbitrului central ce se intampla. Atat a fost. La pauza a spus centralul ca tusierul a spus ca i-am adus injurii. In fine, asta e. Am fost foarte mirat. Sunt un antrenor coleric, dar sunt si responsabil. O sa raspund pentru ce am facut. Nu vreau sa mai zic nimic. Nici asta nu am vrut sa va spun, dar mi se pare totusi prea mult. Sunt foarte dezamagit.

Cred ca executiile extraordinare ale jucatorilor Craiovei au facut azi diferenta. Si noi am avut un inceput bun, o repriza foarte buna. Nu ne-am mai ridicat dupa ce am primit acele goluri. Din pacate, a venit si golul al treilea cu putin noroc din partea gazonului.

Nu e usor sa treci peste goluri, dar trebuie sa mergi inainte. A doua repriza nu am reusit sa intoarcem meciul.

Cum am spus si la conferinta de presa, este pacat ca nu mai poate fi aceeasi calitate a spectacolului pe acest gazon", a spus Catalin Anghel dupa meci la DigiSport.