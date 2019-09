CFR - LAZIO | Italienii acuza arbitrajul: "CFR a primit un penalty dubios!" Cum a comentat Inzaghi esecul de la Cluj

Lazio a pierdut la Cluj, scor 1-2. Italienii au condus cu 1-0, dar campioana Romaniei a reusit o revenire spectaculoasa si a castigat partida.

Simone Inzaghi da vina pe arbitraj si acuza ca penalty-ul CFR-ului a fost dictat mult prea usor. Antrenorul italian nu isi menajeaza nici jucatorii: "E greu sa castigi in Europa cand nu marchezi si golul 2!"



"Trebuie sa intelegem dupa acest meci ca daca nu marchezi si golul doi este dificil sa castigi. CFR Cluj a primit un penalty dubios, iar la golul 2 am comis o mare greseala. Trebuie sa vad paharul plin, pentru ca prima repriza a fost buna, toti au stat bine in teren", a declarat Simone Inzaghi pentru DigiSport.