CFR - DINAMO 1-0 | "Cerem scoaterea din arbitraj a lui Chivulete!" Florin Prunea a rabufnit la finalul partidei si a facut PRAF arbitrajul: "Am fost executati in direct!"

CFR a castigat cu 1-0 partida cu Dinamo dintr-un gol marcat de Omrani din penalty.

Dinamo este intr-o situatie mai mult decat critica. Dupa trei etape trecute din noul sezon, Dinamo este pe ultimul loc in Liga 1, fara niciun punct, fara niciun gol marcat si cu 8 primite.

La finalul partidei, Florin Prunea a rabufnit si a spus ca va cere scoaterea lui Chivulete din arbitraj si ca a fost viciere de rezultat.

"Ne simtim ca dupa o executie in direct a lui Dinamo! Am avut penalty clar in prima repriza si ni s-a dictat un penalty pentru o cadere de calciu. Asa ceva rar mi-a fost dat sa vad. De maine, daca baiatul asta mai arbitreaza, inseamna ca exista alte interese. Repet, nu vrem sa fie suspendat. Vom cere scoatere lui Chivulete din arbitraj! A fost viciere clara de rezultat! Faze asemanatoare judecate total diferit. Bai, nea Chivulete, strici munca baietilor! Nu e in regula. Jucatorii imi spuneau ca ii tot ameninta ca le da penalty.



Asta e maniera de arbitraj de pe vremuri. Sunt de mult timp in fotbal, vad anumite lucruri! Daca observatorul ii acorda nota de trecere inseamna ca a fost cu premeditare", a declarat Prunea la GSP.