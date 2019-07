Un nou sezon, acelasi Dan Petrescu! Antrenorul CFR-ului pune tunurile pe arbitraj din prima etapa: "De aia ma lupt pentru VAR!"

CFR Cluj nu reuseste sa castige in noul sezon. Campioana a jucat trei meciuri pana acum si a scos doar o remiza.

CFR Cluj a remizat cu Poli Iasi, scor 1-1, dupa ce a pierdut primele doua partide ale sezonului cu Viitorul in Supercupa si cu Astana in preliminariile UEFA Champions League.

Dan Petrescu da vina pe arbitraj si cere de urgenta implementarea sistemului VAR si in Liga 1.



"Nu am mai vazut un astfel de arbitraj. Am avut doua penalty-uri clare, Rondon scapase singur cu portarul, era o faza clara, simpla, si arbitrul a dat offside. La golul lor e fault la Susic. Sunt obisnuit ca la CFR sa se intample asa. Dupa ce ca ghinionul a fost mare, am avut si arbitrajul asta. Am avut jucatori fara meciuri in picioare si s-a vazut. Daca dadea ce trebuia sa dea, nu mai eram sanctionat. Daca aveam VAR astazi... primeam penalty la Deac, primeam penalty la Rondon, ar fi fost o victorie lejera. De aia ma lupt pentru VAR, daca nu vrem VAR, o sa suportam toate greselile astea", a declarat Dan Petrescu la finalul partidei.