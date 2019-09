VIITORUL - POLI IASI 2-1 | "Am vazut ca a inceput razboiul!!!" Hagi s-a enervat rau si acuza arbitrajele potrivnice: "Nu-i nimic, mergem la lupta!"

Viitorul a invins-o cu 2-1 pe Poli Iasi la Ovidiu. Echipa lui Gica Hagi a intors rezultatul prin golurile marcate de Achim si Rivaldinho. Pentru oaspeti a punctat Balan.

Gica Hagi a fost eliminat in meciul cu Poli Iasi si a vazut finalul din tribune. El a explodat la golul lui Rivaldinho. La final, acesta a acuzat arbitrajul.

Viitorul a jucat in 10 o buna bucata de vreme dupa ce Bradley de Nooijer a vazut si el cartonasul rosu.

Gica Hagi: "Am vazut ca a inceput razboiul! Dar suntem pregatiti!"

"Vreau sa imi felicit echipa pentru victorie. Am vazut in seara asta ca a inceput razboiul. Din pacate! Dar suntem pregatiti de lupta si o sa mergem sa ne luptam. Din pacate exista in fotbal si aceste lucruri. Echipa a aratat, insa, ca stie sa lupte, ca are si un antrenor care stie sa faca schimbari. Dar schimbarile nu le-am facut eu, le-a facut cel de sus.



Preocuparea noastra este sa jucam fotbal, dar luam niste cartonase... Am ajuns la niste lucruri care ma sperie. Nu credeam ca voi ajunge sa traiesc asa ceva, sa ma minta arbitrii. Unul mi-a spus ca ma da afara pentru ceva, altul pentru altceva!

Am fost primul in Romania care a sustinut arbitrajul romanesc, am zis ca nu trebuie sa aducem straini. Si uitati ce se intampla!



Conteaza mai putin ca sunt eu pe margine sau in tribuna, tot ce conteaza este ca ei sa fie impartiali si sa lase echipele sa joace. Sa fie cum trebuie, sa nu ma faca ei... e pacat!



Viitorul a jucat fara 4-5 jucatori in seara asta, cu aparare foarte tanara, cu mijloc tanar. Dar uite ca si asa aratam ca suntem pregatiti sa ne luptam acolo in fata.



Dar depinde de ce ne rezerva, ca poate mergem la Sanatatea si or sa sara pe noi. Ne trezim ca iar luam cartonase si primim eliminari.

Noi le-am aratat respect arbitrilor, ei nu ne arata noua. Nu e normal ce se intampla.



Am cantat, am dansat la final, sunt fericit pentru ei. Eu nu mai caut notorietate si succes, eu lupt pentru acesti copii", a spus Gica Hagi la final.