"Noi avem senzatia ca nu e coincidenta" Gica Popescu face acuzatii grave cu privire la greselile de arbitraj din partida Viitorul - Poli Iasi

Viitorul Constanta a reusit sa castige cu 2-1 meciul contra celor de la Poli Iasi. Partida a avut parte de mai multe momente controversate si Gica Hagi a fost trimis in tribuna.

Gica Popescu este de parere ca aceste greseli de arbitraj au fost evidente si facute cu intentie:

"Noi avem o senzatie ca nu e coincidenta. De fiecare data cand echipa merge bine, se intampla anumite lucruri. Eu vreau sa cred in continuare ca sunt coincidente. Intotdeauna am fost de partea arbitrilor din Romania si am spus ca nu fac greseli voite, insa mie nu imi plac aceste coincidente, iar de fiecare data cand ne apropiem de varful clasamentului, aceste greseli se intampla frecvent", a spus Gica Popescu pentru Digi.

Gica Hagi a fost trimis in tribune spre finalul meciului si a avut o reactie nervoasa fata de loja in care se aflau oficialii constantenilor.

"Trezirea! Trezeste-te! Dormiti!", a strigat Giga Hagi spre loja in care se afla si presedintele Viitorului.

Gica Popescu nu a fost deranjat de aceste strigate si a declarat: "In timpul unui meci exista tot felul de tensiuni pe care eu nu le iau in seama, e normal", a spus presedintele Viitorului.

"Referitor la arbitraj, eu am avut o discutie cu toti cei patru arbitri dupa meci si am incercat sa le impartasesc din experienta avuta in campionatele importante si le-am spus cum ar fi trebuit sa reactioneze diferit. Centralul a spus ca a gresit cumva, deoarece nu a fost intentia lui sa il elimine pe Gica initial, dupa care al patrulea arbitru l-a chemat si i-a spus ca Gica a lovit un banner, si de aceea l-a dat afara", a completat Popescu.