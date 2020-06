Mihai Mironica, INTERZIS in Giulesti! Povestea GENIALA despre care nu s-a stiut NIMIC: "M-au declarat persona non-grata"

Dupa ce am povestit in primul episod al acestor amintiri de pe stadioane pataniile de la primul meci pe care l-am comentat din strainatate, FC Bruges - Steaua, am sa aduc aminte in acest episod despre primul meci de cupele europene pe care l-am comentat in Giulesti, Rapid - Karlsruhe.

Era acelasi an 1996 in care s-a petrecut si partida Stelei din Belgia. Rapid era la inceputul aventurilor sale europene din era Copos. Antrenorul Lita Dumitru avea in teren o formula prudenta cu Tene in poarta, Mironas libero, o linie defensiva cu Stanciu, Dulca, Constantinovici si Zamfir, un mijloc cu Bolohan, Chirita si Butoiu si un atac cu Baban si Tirtau. Era necesara aceasta prudenta pentru ca adversara era o trupa tare din Bundesliga in acea vreme, Karlsruhe, in care stralucea campionul mondial din ‘90, Thomas Hassler, Thorsten Fink si Michael Tarnat care aveau sa cucereasca 5 ani mai tarziu cu Bayern trofeul Champions League, atacantul Marc Keller care juca pe atunci si in nationala Frantei sau varful sud-african Sean Dundee care avea sa plece de la Karlsruhe la FC Liverpool.

Ce cabina de comentariu, ce conditii? Suntem in 1996 in Giulesti. Am comentat din mijlocul tribunei, cu oameni asezati pe scaunele din jurul meu. Aveam un monitor de control foarte mic pus pe scaunul de langa mine. Era teribil de greu de folosit in acea pozitie. Eram “mai multi comentatori” la acea partida, fanii din jurul meu fiind si ei in emisie cu comentariile lor, fiind atat de aproape de microfonul meu.

Am reusit sa achizitionam drepturile de televizare de-abia in ziua partidei. Nu am avut timp sa ma mai pregatesc. Dar o stiam bine pe Karlsruhe, eram primii care transmiteam Bundesliga in Romania. Iar de Rapid nu mai zic...



Giulestiul fierbea, era plin ochi, atmosfera era incendiara la propriu, startul partidei a fost amanat pentru ca a fost incendiat un steag mare al galeriei Rapidului.

E, si in acest context atat de incins, la 0-0, varful Rapidului, Tirtau, intra vijelios in careul german si cade. Arbitrul face semn ca jocul poate sa continue, iar eu la microfon spun ca mi se pare o decizie corecta.

Pana atunci, in Romania, meciurile internationale fusesera transmise de TVR. Noi reuseam sa spargem in acei ani, la PROTV, acel monopol. Si am venit cu un altfel de discurs. Pana atunci, inevitabil, arbitrii ne furau, mai ales dacă jucam cu o echipa dintr-un campionat puternic din Occident. Era clasica adresarea ironica a comentatorului in astfel de faze, “domnu’ arbitru, nu ati vazut faultul?” sau variatiuni pe aceasta tema.

Deci un comentator roman sa spuna ca e corect ca nu ni s-a dat un penalty intr-un meci international era ceva foarte riscant de zis, inacceptabil pentru public. De altfel, in acelasi an, la meciul Stelei cu Bruges, cand ii spun lui Ovidiu Ioanitoaia in direct la PROTV ca mi s-a parut corect sa nu ni se acorde un penalty, Ioanitoaia are replica: “Mironica, tu esti belgian, mai, baiatule”.

N-a mai contat ca am spus la golul cu care Rapid a castigat meciul ca este o consecinta fireasca a jocului excelent facut in repriza a doua de giulesteni. La final, antrenorul Lita Dumitru a declarat, nici mai mult, nici mai putin, ca sunt “persona non-grata in Giulesti”. Aflase ce spusesem despre acea faza la care s-a cerut penalty.

Peste ani si ani, ma intalneam des in studioul sport.ro cu Lita Dumitru, figura proeminenta a istoriei fotbalului nostru. Intr-o pauza de publicitate, i-am amintit amuzat cum m-a declarat cu 20 de ani inainte “persona non-grata in Giulesti”. Replica a fost minunata: “Cine, Mihaita, eu? Niciodata!”

Am fost fericit sa fiu comentatorul in Giulesti al acelui triumf, acolo unde am tot fost nasii nemtilor, si cu Eintracht Frankfurt, si cu Karlsruhe, si cu Hertha, si cu Hamburg, si cu nationala Germaniei...