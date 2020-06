BREAKING NEWS: EA e patroana de 21 de ani a lui Hermannstadt! BUNA RAU: cum arata fiica model a Anamariei Prodan

Rebecca Prodan are 21 de ani si este un model de succes.

Rebecca Prodan si-a petrecut o mare parte din viata in America, acolo unde s-a nascut, iar mai apoi s-a intors in Romania pentru a-si face studiile in domeniul designului vestimentar.

Tanara are o inaltime de 1.83 si succes pe podiumurile din Romania si strainatate.

A intrat in lumea fashion la doar 14 ani, iar in 2018 a defilat pentru Dolce&Gabanna.

Rebecca a castigat premiul pentru cel mai tanar model care a debutat la Bucharest Fashion Week.

Rebecca este noul investitor din acte de la Hermannstadt, dupa ce Anamaria Prodan a decis sa faca actele pe numele ei.