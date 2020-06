BREAKING NEWS | Finantatorul de la Hermannstadt confirma afacerea! Claudiu Rotar: "Am semnat toate actele! Este o zi importanta pentru acest club"

Claudiu Rotar, unul dintre finantatorii lui Hermannstadt, a confirmat implicarea Anamariei Prodan la echipa din Sibiu.

Anamaria Prodan este noul investitor de la Hermannstadt. Anuntul a fost facut oficial de clubul din Sibiu printr-un comunicat de presa, iar finantatorul Claudiu Rotar a confirmat si el mutarea:

"Am semnat toate actele. Este o zi importanta pentru ca eu imi doresc binele acestui club. Nu dau pe nimeni afara si nu fac rau nimanui. Sunt bine intentionat. Vreau sa ajut Hermannstadt si orasul Sibiu. E tot ce imi doresc. Vreau sa aduc bani in club, iar Anamaria Prodan ne poate ajuta in aceste momente. Ana a fost coopotata in consiliul director al clubului nostru, alaturi de restul partenerilor pe care ii avem. O sa fie membru in consiliul de administratie, ne va sprijini financiar. Este o zi foarte importanta pentru Sibiu si pentru Hermannstat!", a spus Claudiu Rotar pentru Gazeta.