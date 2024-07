Jovan Markovic, OUT de la Universitatea Craiova! Vârful semnează cu o rivală din Superligă

Atacantul din formația lui Mihai Rotaru va fi împrumutat pentru un sezon la FC Hermannstadt, scrie Fanatik.

Markovic, care a evoluat pentru Universitatea Craiova încă din 2017 și a fost împrumutat anterior la Academica Clinceni în sezonul 2020-2021, se află deja în drum spre Sibiu, anunță GSP.

Transferul se realizează fără costuri pentru Hermannstadt, iar salariul lunar al lui Markovic va fi de 8.000 de euro. Potrivit site-urilor de specialitate, Markovic este cotat la aproximativ 1 milion de euro.

În stagiunea precedentă a Superligii, Jovan Markovic a reușit să înscrie șase goluri și să ofere trei pase decisive.

Markovic a debutat la prima echipă a Universității Craiova în 2017 și a bifat trei selecții la naționala României.

Ce spunea Mihai Rotaru în urmă cu o săptămână despre zvonurile legate de transferuri

Mihai Rotaru, acționarul majoritar al Universității Craiova, a comentat recent zvonurile legate de transferurile din club.

Omul de afaceri chiar se amuza legat de zvonurile legate de plecarea lui Markovic.

„Markovic, la U Cluj, și Cicâldău, la Rapid. Markovic, la U Cluj, a spus-o brand-managerul lui U Cluj, eu știam că brand-managerul are alte atribuții, dar ok, dacă se pricepe la transferuri, iar Cicâldău la Rapid este un zvon scos de un site de suporteri. Cicâldău ar putea să ajungă, la fel, jucăm pe probabilități. Am discutat înainte să plece la Konyaspor, știe foarte clar că există un interes”, a declarat Mihai Rotaru la Digi Sport.