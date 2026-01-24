Real Madrid a învins-o în deplasare pe Villarreal, scor 2-0, într-o partidă contând pentru etapa a 21-a din La Liga.

Real Madrid, victorie la limită cu Villarreal

Ambele goluri ale meciului au fost marcate de Kylian Mbappe. În minutul 47, balonul a ajuns cu noroc la francez, care n-a iertat din poziție ideală, după o acțiune individuală a lui Vinicius.

Decarul „Los Blancos” a reușit dubla, în minutul 90 + 4, când a transformat penalty-ul pe care tot el l-a obținut cu o scăriță elegantă.

Mbappe a ajuns astfel la al 21-lea gol din campionatul Spaniei, unde este golgheter detașat. Este urmat de Muriqi (14 goluri, Mallorca) și Ferran Torres (11 goluri, Barcelona).

„Los Blancos” revin provizoriu pe primul loc

În urma victoriei cu Villarreal, madrilenii au ajuns la 51 de puncte și au urcat cel puțin provizoriu pe primul loc din La Liga. Marii rivali de la Barcelona au 49 de puncte și vor juca mâine, de la 17:15, împotriva ultimei clasate Oviedo (13 puncte).

De cealaltă parte, „Submarinul galben” a rămas cu 41 de puncte și s-a scufundat pe locul 4 în clasament. Este întrecut de Atletico Madrid datorită golaverajului superior, de Barcelona și de Real Madrid.

