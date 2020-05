Mihai Mironica cere "Statui pentru jucatorii monumentali"! Cum ar trebui sa se UMPLE noul stadion Steaua de amintirea noptilor MAGICE ale clubului

Azi, am discutat la “Ora Exacta în Sport”, pe PRO X, cu capitanul Stelei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni, Tudorel Stoica. Un monument al echipei din Ghencea, omul cu cele mai multe meciuri jucate in istoria Stelei.

Si in acest dialog, ca si in cel de pe 7 mai cu “capitanul de la Sevilla”, Stefan Iovan, am reafirmat aceasta idee: jucatorii si antrenorul care au reusit acea performanta unica si irepetabila pentru Romania trebuie sa aiba statui la noul stadion Steaua. Si nu cand se va stinge din viata si ultimul dintre acesti eroi, ci acum, cand stadionul va fi inaugurat.

Sunt multe pentru toti jucatorii? Pai in parcul Herastrau avem statui pentru cei 12 “parinti” ai Uniunii Europene, personaje fara mare relevanta pentru romani. Dar in Bucuresti, l-am putut vedea pe Primarul General mergand cu tot alaiul pentru a inaugura in buricul targului o statuie pentru un domn care a sprijinit arta circului in cealalta parte a Europei. Daca ne-am opintit sa omagiem astfel un domn care nu inseamna mai nimic pentru bucuresteni, cred ca am putea totusi sa facem ceva similar pentru niste romani care si-au facut compatriotii mandri, fericiti, luminosi in bezna comunista din ‘86.



Ar fi un act de recunostinta dar si unul de educatie pentru tineri care pot intelege si mai bine cat de mari au fost acesti fotbalisti ce au izbutit ceea ce, in vremurile de acum, reusesc doar colosi precum Real, Barcelona, Liverpool, Bayern, Chelsea, Inter, Milan, Manchester United...

Sa le aratam acum aprecierea, recunostinta, respectul eroilor de la Sevilla cat sunt inca in viata. Asa cum se intampla la Old Trafford cu Sir Bobby Charlton si Sir Alex Ferguson, la stadionul lui Arsenal cu Dennis Bergkamp, la cel al Benficai cu Eusebio inca de pe cand Perla Mozambicului traia, asa cum se intampla la United Center din Chicago cu Michael Jordan sau, ca sa revenim acasa, cu Ivan Patzaichin la stadionul Dinamo.

Modest, capitanul Tudorel Stoica spunea azi in emisiune ca statuile pot fi vandalizate si ca mai realist ar fi botezarea unor loje din noul stadion cu numele acelor legende. Adevarul este ca avem exemplul celor intamplate cu statuia lui Ibrahimovic in Suedia sau ce se intampla in aceste zile la Craiova cu o legenda locala de dimensiunile lui Sorin Cirtu. Dar, hei, noul stadion Steaua este, ca pe vremuri, o unitate militara. Macar asta sa fie avantajul unei astfel de absurditati, nimeni sa nu indrazneasca sa profaneze statuile unor legende aparate de soldati cu arma-n mana.