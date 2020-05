Craiova cere oficial ca meciurile din Liga 1 sa se joace cu spectatori! Mihai Mironica, despre nebunia care se incearca in Banie

Craiova nu renunta la fani in pandemie.

Peste ceva mai mult de doua saptamani, Liga 1 se va relua. Insa Craiova nu se multumeste cu aceasta revenire. Universitatea incearca sa schimbe un detaliu esential al revenirii. Nu accepta tribunele goale la meciuri si cere oficial sa fie primiti spectatori in stadion.

Presedintele clubului, Sorin Cirtu, militeaza de mai mult timp in spatiul public in aceasta perioada de pandemie pentru primirea fanilor in tribune odata cu reinceperea campionatului. Acum urmeaza si pasul oficial catre LPF. Sperantele nu sunt prea mari, dar Craiova vrea sa incerce pentru ca miza este foarte mare.

Craiova reia sezonul cu doua partide jucate acasa, cu Botosani si Astra. Sunt partide esentiale, victorii in aceste meciuri pot consolida statutul de candidata la titlul de campioana pentru trupa olteana. Mai mult, Craiova are de jucat partidele de acasa cu CFR Cluj si FCSB, liderul desprins la 4 puncte, respectiv echipa cu care oltenii sunt la egalitate de puncte pe locul 2.

“Peste drum” de Craiova, in Serbia si Ungaria, campionatele sunt programate sa se reia cu spectatori in tribune. Sigur, cu respectarea regulilor de distantare sociala. Iar Craiova nu are pretentia sa fie o proportie atat de mare din stadion ocupata precum in campionatul maghiar. Acolo, spectatorii vor avea 3 scaune intre ei. Clubul oltean propune ca 10% din stadion sa fie deshis publicului, asadar cu mult mai multe scaune intre fani.

Deja in hypermarket-uri, dar si in magazine alimentare mai mici, aglomeratia este mult, mult mai mare decat ce s-ar intampla pe stadioane in cazul in care proiectul Craiovei ar fi acceptat. Un proiect care prevede si proceduri clare privind accesul in stadion. Sunt sanse mici ca proiectul sa fie acceptat, dar un club cu aproape 7.000 de abonati, care au platit deja si pentru aceste partide decisive din play-off, se simte dator sa incerce.