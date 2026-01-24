Ambele echipe se află în partea superioară a clasamentului, iar, după victoria obținută acasă, Universitatea Craiova a trecut chiar pe prima poziție, cu 46 de puncte.

În ciuda victoriei Universității Craiova, Mario Felgueiras, directorul sportiv al oltenilor, a fost extrem de nervos la final de meci.

Portughezul s-a înfuriat pe arbitraj și, imediat după fluierul final, a tâșnit spre teren pentru a-i cere socoteală centralului Marcel Bîrsan. În principal, au fost două momente care l-au nemulțumit pe portughez, faza la care oltenii au solicitat cartonaș roșu pentru Diaw, care l-a doborât pe Nsimba în apropierea careului, și pentru momentul în care centralul a fluierat fault la un duel umăr la umăr între Ștefan Baiaram și Pavlovic.

Când s-a văzut ”certat” de oficialul formației gazde, Marcel Bîrsan nu a stat pe gânduri și i-a arătat cartonașul roșu lui Felgueiras, care a început să îi certe și pe jucătorii celor de la FC Botoșani pe care i-a acuzat că au simulat.

În drum spre vestiare, Felgueiras s-a întâlnit și cu Leo Grozavu și a început o dispută și cu antrenorul moldovenilor. Grozavu a fost deranjat de faptul că Felgueiras și-a permis să se lege de elevii săi.

