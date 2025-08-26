Etapa a șaptea din Superliga: FCSpreBe redevine modă, Rapid accelerează în gol, iar CFR se „sinucide” la Galați

E mai simplu să fii în rol de outsider și-ți fuge preșul de sub picioare când te trezești că numele tău apare mare pe afiș.
Metaloglobus le chinuie serios pe Dinamo și Rapid. Poate că o fi de vină și gazonul de la Clinceni și de aia s-au închis la limită ambele dueluri jucate de granzi acolo. Rapid continuă să fie printre fruntașe, dar argumentele nu-s cele mai serioase. Au trecut șapte etape, Rapid a câștigat patru meci, n-a pierdut, dar n-a impresionat în niciunul.
Băiatul din Buenos Aires
Botoșani nu lasă loc de interpretări și ia toate punctele cu ultima clasată, Csicszereda, după o partidă în care băieții lui Leo Grozavu au transpirat serios pentru trei puncte de impact.
Dinamo îl găsește în postura de erou pe Pop, chiar la Cluj, locul unde băiatul din Buenos Aires a fost acasă, într-o vreme. Sabău a devenit minusul pe care U Cluj nu-l poate depăși pentru a depăși nivelul. Dar ce să faci când deciziile sunt trecute pe semnătura lu' dom' primar?!
CFR s-a sinucis la Galați
CFR nu poate fi mai penibilă de atât. Oțelul n-a impresionat, n-a făcut nimic special, dar a bătut vicecampioana cu 4-1. Mă rog, CFR s-a bătut singură într-o „sinucidere” cum rar mi-a fost dat să văd. O trupă serioasă, chiar de Liga 1, i-ar fi dat tot 7 CFR-ului în weekend. Oțelul e pe un drum bun, dar încă e departe de pretenții. Încă..
Craiova a câștigat meciul cu Petrolul fără să se chinuie. Ok, scorul nu lasă asta să se vadă, dar Ciobotariu și ai lui n-au venit să facă pagube la Craiova. Pentru un fotbal cu suporteri în tribune mă tem pentru soarta Petrolului dacă pe bancă nu se schimbă nimic.
Până să-l lăudăm pe Bogdan Andone...
FCSB pierde și cu FC Argeș și până să-l lăudăm pe Bogdan Andone, hai să ne aducem aminte că povestea asta s-a mai văzut, dar parcă surpriza rămâne una meteorică, în contextul sezoanelor trecute pentru FCSB. Ok, Argeș își joacă ideal rolul de nou-promovată care dă peste cap calculele, dar euforia trebuie menținută sub un grad decent. Nu de alta, dar punctele astea sunt doar o mică fantezie în luna august.
Tot scriu aici, de când Farul era printre fruntașe, că nimic nu-mi argumentează că Farul lui Zicu are ceva de zis. Și de atunci s-au legat trei eșecuri în serie. Ultimul dintre ele cu Sibiul, singura echipă rămasă fără victorie în acest sezon. Da, singura echipă, că pe Csicszereda și Metaloglobus nu le pot încadra acolo.