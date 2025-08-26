Etapa a șaptea din Superliga: FCSpreBe redevine modă, Rapid accelerează în gol, iar CFR se „sinucide” la Galați

E mai simplu să fii în rol de outsider și-ți fuge preșul de sub picioare când te trezești că numele tău apare mare pe afiș.

Metaloglobus le chinuie serios pe Dinamo și Rapid. Poate că o fi de vină și gazonul de la Clinceni și de aia s-au închis la limită ambele dueluri jucate de granzi acolo. Rapid continuă să fie printre fruntașe, dar argumentele nu-s cele mai serioase. Au trecut șapte etape, Rapid a câștigat patru meci, n-a pierdut, dar n-a impresionat în niciunul.

Băiatul din Buenos Aires

Botoșani nu lasă loc de interpretări și ia toate punctele cu ultima clasată, Csicszereda, după o partidă în care băieții lui Leo Grozavu au transpirat serios pentru trei puncte de impact.

Dinamo îl găsește în postura de erou pe Pop, chiar la Cluj, locul unde băiatul din Buenos Aires a fost acasă, într-o vreme. Sabău a devenit minusul pe care U Cluj nu-l poate depăși pentru a depăși nivelul. Dar ce să faci când deciziile sunt trecute pe semnătura lu' dom' primar?!

