Anamaria Prodan, invitată în emisiunea Fața la Joc, de la 23:20, pe Pro TV și VOYO

Invitatul principal va fi Anamaria Prodan, celebra impresară de fotbal, care va discuta despre cele mai importante subiecte din sportul românesc și internațional.



În cadrul emisiunii, Anamaria Prodan va comenta imagini de arhivă pregătite de realizatori și va analiza șansele la titlu ale marilor favorite din Premier League, competiție transmisă integral în direct pe VOYO.



Alături de ea, în platou vor fi și jurnaliștii Cătălin Oprișan și Matilda Popa, iar surprizele pregătite pentru telespectatori vor face spectacolul complet.



Personalitate puternică și una dintre cele mai cunoscute femei din fotbalul românesc, Anamaria Prodan are o carieră impresionantă. A fost președinte și manager general la mai multe cluburi din România, printre care Gloria Bistrița, Concordia Chiajna și Universitatea Cluj, iar ca impresară FIFA a intermediat transferuri importante, cel mai notabil fiind cel al lui Nicușor Stanciu la Anderlecht, pentru 10 milioane de euro.

