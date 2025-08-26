Conducerea campioanei Olandei caută de urgență un atacant central, după o accidentare gravă suferită în lot, și a pus ochii pe un vârf portughez pentru care s-au plătit în trecut 32 de milioane de euro.



Soluție de urgență după o accidentare gravă

Antrenorul Peter Bosz se confruntă cu o criză în ofensivă. Atacantul transferat în această vară, Alassane Pléa, a suferit o accidentare gravă la genunchi, iar cealaltă opțiune, Ricardo Pepi, nu este încă la capacitate fizică maximă. În aceste condiții, în ultima etapă contra lui FC Groningen, câștigată cu 4-2, Bosz a fost nevoit să improvizeze, folosindu-l pe veteranul Ivan Perisic, un jucător de bandă, pe postul de atacant central.



Situația l-a determinat pe antrenor să ceară un nou vârf înainte de finalul perioadei de mercato, iar ținta, potrivit jurnalistului italian Gianluigi Longari, este Vitinha, anunță presa olandeză, un atacant portughez de 25 de ani de la Genoa. PSV a cerut deja informații despre situația jucătorului.



Vítor Manuel Carvalho Oliveira, pe numele său complet, a ajuns la Genoa de la Olympique Marseille pentru 8,3 milioane de euro, după ce fusese inițial împrumutat. În tricoul italienilor, a marcat 4 goluri și a oferit 3 pase decisive în 38 de meciuri oficiale.



Marea sa explozie a avut loc în Portugalia, la SC Braga, unde a înscris de 28 de ori în 67 de meciuri. Performanțele excelente i-au adus în ianuarie 2023 un transfer la Olympique Marseille, club care a plătit pentru el o sumă impresionantă: 32 de milioane de euro.



Între timp, Dennis Man, transferat recent de la Parma pentru 8,5 milioane de euro, este pregătit să aducă un plus de creativitate în atac. Earnest Stewart, directorul tehnic al echipei, a avut numai cuvinte de laudă la adresa românului: "Am vrut să adăugăm puțină creativitate în linia noastră de atac, iar cu Dennis cu siguranță vom avea. Driblează foarte bine și poate ajuta imediat echipa noastră cu goluri și pase decisive".

