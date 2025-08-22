UTA Arad ocupă locul 3 în clasament, după șase etape, cu trei victorii și trei egaluri. Echipa nu a pierdut niciun meci și are un golaveraj de 10-7. În meciurile de acasă, arădenii au două victorii și o remiză.

UTA Arad - Unirea Slobozia, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:00

Unirea Slobozia se află pe locul 4, cu trei victorii, un egal și două înfrângeri, având un golaveraj de 10-8. În deplasare, formația are o singură victorie și două înfrângeri, cu un golaveraj de 2-6.

Partida capătă un plus de dramatism prin revenirea lui Adrian Mihalcea, care sezonul trecut a salvat Slobozia de la retrogradare și acum se află pe banca celor de la UTA Arad. În ultimele trei întâlniri directe, Unirea Slobozia s-a impus de două ori, iar UTA o singură dată. Cel mai recent meci, din aprilie 2025, s-a încheiat 2-1 pentru Slobozia.

