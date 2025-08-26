VIDEO Ce a spus Florin Tănase chiar înaintea duelului FCSB - Aberdeen (PRO TV și VOYO)

Florin Tănase a vorbit despre programul FCSB-ului din acest start de sezon.

FCSB a încheiat la egalitate, scor 2-2, manșa tur cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.

În partida din Scoția au marcat pentru FCSB Daniel Bîrligea și Darius Olaru, în timp ce de la Aberdeen au înscris Dante Polvara și Ester Sokler.

Ce a spus Florin Tănase chiar înaintea duelului FCSB - Aberdeen

Florin Tănase a vorbit despre programul aglomerat pe care l-au avut „roș-albaștrii” din startul sezonului.

Decarul FCSB-ului a ținut să își ceară scuze suporterilor campioanei României pentru forma salbă pe care o traversează echipa bucureșteană.

„Noi jucăm din trei în trei zile și nu ai timp de lamentări. Nu prea ai timp, trebui să faci refacere, faci niște antrenamente scurte și nu prea ai timp să faci antrenamente grele, deci ai timp să îți revii.

Acesta este un mare avantaj, nu doar un avantaj, să joci cu suporterii noștri în spate. Ținem minte și anul trecut ce meciuri am făcut în Europa, o să avem un plus foarte mare la retur.

Că a venit vorba de suporteri, ne pare rău pentru această perioadă, ne cerem scuze față de ei, nu meritau să treacă prin ce au trecut în ultima perioadă, dar numai împreună cu ei putem să depășim aceste momente și să redevenim ce am fost anul trecut.”, a declarat Florin Tănase.

FCSB va juca joi, 28 august, returul cu Aberdeen de la București, din play-off-ul Europa League, iar partida va putea fi văzută de la 21:30 la PRO TV și pe VOYO.

