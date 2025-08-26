După ce Dinamo și CFR Cluj au încercat să-l aducă în Superliga, a apărut o nouă variantă pentru „Bestia”, cum este poreclit datorită fizicului său impresionant.



Dorit de Dinamo și CFR Cluj, Andrei Coubiș are o ofertă din Italia



Potrivit celor de la Milan Reports, Sampdoria, echipă din Serie B, s-a interesat de serviciile sale și ar putea face o ofertă concretă în perioada următoare.



Coubiș ar fi deschis unui transfer, mai ales după ce experiența alături de prima echipă a Milanului nu i-a adus șansa așteptată.



Deși a fost căpitan la juniorii rossonerilor și a debutat în această vară sub comanda lui Max Allegri, evoluția sa din amicalul cu Chelsea, unde și-a dat autogol și a fost eliminat, l-a îndepărtat de planurile tehnicianului italian.



În ultimele luni, Coubiș a fost aproape să semneze cu Dinamo, dar mutarea a picat în ultima clipă. CFR Cluj s-a arătat și ea interesată, însă fundașul de 1,90 m pare mai tentat să continue în Italia.

