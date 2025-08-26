În șapte etape de campionat, FCSB a ajuns să câștige un singur meci și să piardă patru! E un bilanț șocant pentru o formație care avea o serie de 26 de meciuri fără eșec în Superliga noastră până la prăbușirea din actuala ediție!

Și mai e un amănunt extrem de îngrijorător, în cazul FCSB-ului: în 15 meciuri oficiale disputate, în acest sezon, echipa a luat gol în 14 dintre ele! În aceste condiții, e clar că formația bucureșteană e în picaj, comparativ cu sezonul trecut.

Întrebat despre această cădere, venită de nicăieri parcă, Mihai Stoica a încercat să „dribleze“ subiectul, într-o primă fază.

„Sunt ceva explicaţii, dar nu vreau să dezvolt subiectul înaintea unui meci atât de important (n.r. – returul cu Aberdeen de joi), că este extrem de important să mergem în grupa de Europa League, deşi suntem deja calificaţi în Conference. E o mare diferenţă!“, a spus Meme, prezent în studioul Prima Sport.

Mihai Stoica: „E un recul mare“

Mai departe însă, președintele Consiliului de Administrație a lăsat de înțeles că prestațiile echipei au fost afectate de presiunea meciurilor din preliminariile cupelor europene.

„Am avut doi ani excepţionali, doi ani şi jumătate. E un recul mare, dar se va opri, pentru că şi anul trecut a fost complicat la început, că meciurile de calificare au altă încărcătură, faţă de cele din faza principală. Când te califici simţi lipsa presiunii“, a explicat Mihai Stoica.

Acesta s-a referit și la partida pierdută, în weekend, 0-2 cu FC Argeș pe Arena Națională.

„În a doua repriză, a fost un dezastru. Nimic, nimic, nimic. Avem fluctuaţii pe parcursul unui joc, că în prima jumătate am fost net superiori, am avut ocazie după ocazie, nejucând extraoardinar, dar am fost în careul lor. Dar, în a doua repriză, n-am mai jucat nimic, dar nimic“, a admis oficialul roș-albaștrilor.

