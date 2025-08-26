FCSB a fost eliminată din preliminariile Champions League, după ce a pierdut cu 3-1 la general dubla cu Shkendija.

„Roș-albaștrii” au avut prestații sub așteptări în cele două meciuri cu echipa din Macedonia și au ieșit încă din turul doi al preliminariilor Champions League

Adrian Șut: „Suntem dezamăgiți”

Întrebat despre atmosfera de la echipă după eliminarea din cea mai importantă competiție europeană, Adrian Șut a explicat că în vestiarul campioanei României a existat un sentiment de dezamăgire pentru că adversarul FCSB-ului a fost unul accesibil.

„(n.r. Ce simte un jucător atunci când joacă în Europa League) Cred că oarecum mândrie, pentru că ai muncit foarte mult un sezon întreg și îți dorești să te lupți de la egal la egal cu adversarele puternice, să demonstrezi că poți să joci la un nivel înalt și tu, ținând cont că campionatul nostru este văzut mai slab decât celelalte campionate.

Este greu să ajungi în Champions League știam asta, dar suntem dezamăgiți, totuși am avut un adversar pe care cred că ar fi trebuit să îl batem și să mergem mai departe, acum ne gândim la Europa League”, a spus Adrian Șut.

FCSB va juca joi, 28 august, returul cu Aberdeen de la București, din play-off-ul Europa League, iar partida va putea fi văzută de la 21:30 la PRO TV și pe VOYO.

