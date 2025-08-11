Atuurile Craiovei în fața campioanei FCSB. Opinie de Florin Caramavrov

După 8 meciuri oficiale jucate de Universitatea Craiova și după 11 partide ale FCSB-ului, putem concluziona că echipa lui Rădoi arată mult mai bine. Atenție, în momentul de față, pentru că nu putem ști cum vor evolua lucrurile și dacă băieții lui Becali vor putea să iasă din haosul în care i-a băgat din nou patronul lor.

Craiova are multe argumente ca să câștige titlul în acest an, dar asta nu înseamnă că o va și face:



1. A nimerit, în sfârșit, transferurile, după ani de căutări și rateuri. Toți cei care au venit în această vară au calitate, câțiva dintre ei integrându-se deja și punându-și amprenta esențial, meci de meci, asupra jocului echipei.



Și mă refer, în primul rând, la Romanchuk, un fundaș central foarte mobil și anticipativ, care apare cu fața la poartă în apropierea careului advers și finalizează cu șuturi dinamitate.



Oltenii și-au găsit golgheter



Apoi, oltenii și-au găsit golgheter după plecarea lui Mitriță: palestinianul El Hamlawi, cu 6 reușite în 7 meciuri jucate! Se vede că acesta este un fotbalist peste media campionatului nostru: tehnic, letal în fața porții, intră bine în combinații.

Foarte bun și transferul lui Stevanovic, un fundaș central puternic, care a intrat perfect în sistemul de trei din spate gândit de Rădoi și care e greu de depășit, are un plasament bun și spirit anticipativ.

Îmi plac, de asemenea, Mihnea Rădulescu și Băsceanu, care mai au nevoie de experiență, dar valoarea lor este evidentă.

Rădoi, câteva clase peste Charalambous și Pintilii

2. Antrenorul. Știu că sunt mulți care nu-l suportă pe Rădoi, însă el este cu câteva clase peste Charalambous și Pintilii. Reacționează rapid, în funcție de cum se derulează jocul, poate schimba sistemul de mai multe ori pe parcursul unui meci, are libertate de acțiune, deciziile sunt în totalitate ale lui, nu trebuie să aștepte, precum Charalambous, să vadă ce-i mai trăznește prin cap patronului la pauză. E posibil ca aici să se joace și titlul.

3.Craiova are casa ei, stadionul ei, pe când FCSB se mută de pe Steaua pe Arena Națională, niciunul dintre stadioane nu-i aparține. Iar acest atu al oltenilor va conta pe termen lung.

4 Jucătorii Universității par mult mai proaspeți din punct de vedere fizic, mai dornici de performanță și mai puțin aroganți, în timp ce, de partea cealaltă, se simte uzura multora dintre fotbaliștii FCSB-ului. Suprasolicitați anul trecut în campionat și în Europa League, Ngezana, Șut, Tănase, Bîrligea și alți câțiva nu reușesc să se adune și să se concentreze în acest debut de sezon. Poate că o vor face pe parcurs. Repet, vorbim despre situația din acest moment.

Multe plusuri pentru Craiova în toate compartimentele



5. Reducând comparația și pe compartimente, aș spune așa:



- egalitate la portari, Isenko și Silviu Lung junior impresionând în acerst debut de sezon, chiar dacă ucrainenaul a mai și gafat;



- plus pentru Craiova în linia defensivă – FCSB a luat gol/goluri de la toate echipele cu care a jucat, inclusiv trei de la Inter D'Escaldes, minus Petrolul;



- plus pentru Craiova la mijloc, unde găsim fotbaliști mai imaginativi și mai dezinvolți;



- plus pentru Craiova în atac, unde sus-amintitul El Hamlawi și Baiaram, ajutați de Băsceanu, Cicâldău, Houri, Mekvabishvilli și Mihnea Rădulescu, fac spectacol aproape meci de meci.



- plus pentru Craiova pe banca de rezerve. Cei care intră pe parcurs se apropie de valoare titularilor, influențează jocul echipei, au prospețime, determinare și calitate.



În asemenea condiții, chiar dacă mai e mult până departe, eu o văd pe Universitatea Craiova principala candidată la titlu în acest an. Asta nu înseamnă că îl va și câștiga. E nevoie de constanță, de inspirație, de atingerea potențialului maxim în play-off, când se înjumătățesc punctele, dar și de puțin noroc. Și, bineînțeles, depinde cum vor reacționa FCSB, CFR și Rapid.